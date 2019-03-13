Tozlu tavan arasından çıktı: David Bowie'nin 'Starman' demosu 51 bin sterline alıcı buldu

Merseyside'daki müzayede evi Omega'dan yapılan açıklamada salı akşamı açık artırmaya çıkarılan şarkının ilk kaydının tahmin edilenden beş kat fazlaya alıcı bulduğuna dikkat çekildi.
Diken'in aktardığına göre, 2016'da hayatını kaybeden ünlü şarkıcının 1972'de hayranlarıyla buluşan şarkısının 1971'de kaydedilen demosu müzisyen Kevin Hutchinson tarafından satışa sunuldu.
Kaydı, Bowie'nin birlikte çalıştığı gitaristi Mick Ronson'ın kendisine verdiğini anlatan Hutchinson, "Bowie'yle ilgili bir belgesel izledikten sonra aklıma geldi. Tavan arasında, tozlu kutular arasında arayıp buldum ve satmaya karar verdim" dedi.
'First' David Bowie Starman demo sells at auction for £51,000 https://t.co/hTQ9V6cnUt— BBC News (UK) (@BBCNews) March 13, 2019
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