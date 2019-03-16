Kutluğ Ataman eserini Külliye'ye hediye etti

Kutluğ Ataman, daha önce dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Su adlı eserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye etti. Eserde, Boğaz’ın suları üzerinde ‘La ilahe illallah’ yazısı yer alıyor.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre çağdaş sanatçı ve yönetmen Kutluğ Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde Külliye'ye özel bir eserini hediye etti.

'Su' adını taşıyan eser Ataman'ın doğrudan, üretilmiş coğrafyaya yorum yapan ilk eseri. 'Su', Museum of Modern Art (MOMA)-New York, Tate Modern (Londra) gibi dünyanın bir çok önemli müzesinde sergilendi.

Bir yıl boyunca Avrupa ile Asya'yı ayıran Boğaziçi'nin farklı ruh hallerini gösteren eserin içinde, Arapça harflerle 'La İlahe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) yazıyor.

Ataman, tersine yansıtılan cümlenin, diğer tarafta, doğru sıralanışta olmasını, Platon ve tasavvuf alimlerinin felsefini yansıtarak kurgulamış.