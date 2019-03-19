Kayıt
14:12 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    La Scala içerden

    La Scala'da oylama: Suudi Veliaht Prensi ile 15 milyon euroluk anlaşma reddedildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 15 milyon euro karşılığı yönetim kurulu üyeliği satın alma girişimini ilkin olumlu karşılayan La Scala Opera Evi, insan haklarıyla ilgili tepkilerin hedefi olunca tavır değiştirdi. İtalyan opera geleneğiyle özdeş kurumda yapılan oylamada Suud'a üyelik anlaşması geri çevrildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    La Scala'da Selman operası: Suudi Veliahtının 'kanlı' parasına karşılık yönetim kurulu üyeliği
    İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Opera Evi'nin yönetim kurulu oylamaya giderek 15 milyon euroluk Suudi Kültür Bakanı Bedr bin Ferhan'a 5 yıllık üyelik anlaşmasını reddetti. Oylama kapsamında Suudi kraliyetinden alınan 3.1 milyon euroluk ilk taksidin geri ödenmesine de karar verildi.

    La Scala'nın yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, emanet hesaptaki Suudi parasının geri gönderilmesi yönünde oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

    Merkez sol siyasetçi Sala, şimdiki halde Suudi kraliyetiyle böyle bir yola girmenin imkanı bulunmadığını belirterek ekledi:

    "Çok kötü idare edilen bir iş oldu. Büyük bir karmaşa yaşandı ve bundan herkes sorumlu."

    Suudi Arabistan
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    Suudi Arabistan’dan Manchester United açıklaması: Görüşmeler satın almak için değil
    İSTİFA ÇAĞRILARI

    Başta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın teklifini kimseye sorup danışmadan kabul etmiş olan La Scala'nın Avusturyalı CEO'su ve sanat direktörü Alexander Pereira'ya istifa etmesi yönünde çağrılar var.

    Pereira ise gelecek yıl sözleşmesi bütene dek görevinin başında kalmakta ısrarlı.

    İtalyan kültürünün en önemli simgelerinden La Scala'ya Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'kıtır kıtır kesilip fırında yakılması' emrini verdiğine dair raporlarla anılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın el atmasına izin verilmesi, Çizme'de infial yaratmıştı. 'En değerli kültür kurumunun en ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu zalim bir rejimin nakit parasını kabul edemeyeceğine' dair seslerini yükseltenler arasında La Scala'nın bazı yönetim kurumu üyeleri de vardı.

    Pernigotti
    Twitter
    İtalya'da Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası 'Pernigotti' yasası çıkarıldı: Şirketlerimizi koruyacağız

    KONSERVATUAR DA AÇILACAKTI

    Suudi Veliaht Prensi, Kaşıkçı cinayetiyle bozulan imajını dünyanın en prestijli spor, sanat ve diğer kültürel kurumlarında sözsahibi olarak düzeltme çabasında. Geçmişte Salzburg Festivali ve Zürih Opera Evi'nin artistik direktörlüğünü yapmış Pereira, 2014-15 sezonunda gelmesinden beri sponsorların özel fonlarından milyonlarca euro akmasını sağladığı La Scala'da en üst düzey sanat faaliyetlerinin sürebilmesi için Veliaht Prens'in 'kanlı' parasını kabul etmek gerektiği görüşündeydi. Anlaşma kapsamında Riyad'da La Scala Akademisi'nin yönetiminde müzik ve dans konservatuarı açılması planlanıyordu.

    Silvio Berlusconi maskeli protesto, Avaaz organizasyonu, 'If you Bunga Bunga with extremists, you don't win. Capiche, Berlusconi?', Kolezyum, Roma
    © AP Photo / Riccardo De Luca
    Berlusconi'nin özel hayatının perdesi kaldırılıyor

    'BAŞKA ÜLKELERİN PARASINDA SORUN YOK'

    Anlaşmaya karşı çıkan koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "La Scala özgür ve bağımsız kalmalı, Suudilerle bağlantısı olmamalı.  Diğer ülkeler yatırım yapmak isterse başka mesele. İsviçreliler para koyarsa sorun olmaz" dedi.

    Suudi parasının geri çevrilmesini, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia da memnuniyetle karşıladı.

    Etiketler:
    Forza Italia, La Scala, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Alexander Pereira, Cemal Kaşıkçı, Giuseppe Sala, Bedr bin Abdullah bin Ferhan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Suudi Arabistan, Milano, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Goa'da plaj festivali
    Hintli fitness modelleri Goa’da boy gösterdi
    Karikatür
    Avusturya'dan Avrupa'ya: Trump'ın emir eri olmayın
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet