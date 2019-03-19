La Scala'da oylama: Suudi Veliaht Prensi ile 15 milyon euroluk anlaşma reddedildi

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 15 milyon euro karşılığı yönetim kurulu üyeliği satın alma girişimini ilkin olumlu karşılayan La Scala Opera Evi, insan haklarıyla ilgili tepkilerin hedefi olunca tavır değiştirdi. İtalyan opera geleneğiyle özdeş kurumda yapılan oylamada Suud'a üyelik anlaşması geri çevrildi.

İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Opera Evi'nin yönetim kurulu oylamaya giderek 15 milyon euroluk Suudi Kültür Bakanı Bedr bin Ferhan'a 5 yıllık üyelik anlaşmasını reddetti. Oylama kapsamında Suudi kraliyetinden alınan 3.1 milyon euroluk ilk taksidin geri ödenmesine de karar verildi.

La Scala'nın yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, emanet hesaptaki Suudi parasının geri gönderilmesi yönünde oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Merkez sol siyasetçi Sala, şimdiki halde Suudi kraliyetiyle böyle bir yola girmenin imkanı bulunmadığını belirterek ekledi:

"Çok kötü idare edilen bir iş oldu. Büyük bir karmaşa yaşandı ve bundan herkes sorumlu."

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Arabistan’dan Manchester United açıklaması: Görüşmeler satın almak için değil

Başta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın teklifini kimseye sorup danışmadan kabul etmiş olan La Scala'nın Avusturyalı CEO'su ve sanat direktörü Alexander Pereira'ya istifa etmesi yönünde çağrılar var.

Pereira ise gelecek yıl sözleşmesi bütene dek görevinin başında kalmakta ısrarlı.

İtalyan kültürünün en önemli simgelerinden La Scala'ya Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'kıtır kıtır kesilip fırında yakılması' emrini verdiğine dair raporlarla anılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın el atmasına izin verilmesi, Çizme'de infial yaratmıştı. 'En değerli kültür kurumunun en ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu zalim bir rejimin nakit parasını kabul edemeyeceğine' dair seslerini yükseltenler arasında La Scala'nın bazı yönetim kurumu üyeleri de vardı.

KONSERVATUAR DA AÇILACAKTI

Suudi Veliaht Prensi, Kaşıkçı cinayetiyle bozulan imajını dünyanın en prestijli spor, sanat ve diğer kültürel kurumlarında sözsahibi olarak düzeltme çabasında. Geçmişte Salzburg Festivali ve Zürih Opera Evi'nin artistik direktörlüğünü yapmış Pereira, 2014-15 sezonunda gelmesinden beri sponsorların özel fonlarından milyonlarca euro akmasını sağladığı La Scala'da en üst düzey sanat faaliyetlerinin sürebilmesi için Veliaht Prens'in 'kanlı' parasını kabul etmek gerektiği görüşündeydi. Anlaşma kapsamında Riyad'da La Scala Akademisi'nin yönetiminde müzik ve dans konservatuarı açılması planlanıyordu.

© AP Photo / Riccardo De Luca Berlusconi'nin özel hayatının perdesi kaldırılıyor

'BAŞKA ÜLKELERİN PARASINDA SORUN YOK'

Anlaşmaya karşı çıkan koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "La Scala özgür ve bağımsız kalmalı, Suudilerle bağlantısı olmamalı. Diğer ülkeler yatırım yapmak isterse başka mesele. İsviçreliler para koyarsa sorun olmaz" dedi.

Suudi parasının geri çevrilmesini, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia da memnuniyetle karşıladı.