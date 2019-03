Sovyet Yeni Dalga akımı temsilcisi ünlü yönetmen Hutsiyev 93 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Sovyet film yapımcısı Marlen Hutsiyev, 93 yaşnda hayatını kaybetti. Ülkenin savaş sonrası en önemli yapımcılarından olan Hutsiyev 'I am Twenty' ve 'Spring on Zarechnaya Street' gibi filmlere imzasını atmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hutsiyev'in ölümünden dolayı taziyelerini diledi.

Rusya Sinematofraflar Birliği'nin açıklamasına göre, Sovyet Yeni Dalga akımının öncülerinden Marlen Hutsiyev, 93 yaşnda hayata gözlerini yumdu. AFP'ye konuşan Birlik sözcüsü Hutsiyev'in ‘drama ve neşe ile dolu' bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Hutsiyev'in kariyeri 60 yıldan fazla sürdü ve 90'lı yaşlarına kadar çalıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘seçkin' yönetmenin ölümüyle ilgili taziyelerini iletti.

Gürcistan doğumlu Hutsiyev'in en çok bilinen filmleri arasında ‘Spring on Zarechnaya Street' (Vesna na Zareçnoy ulitse), ‘Ilyıch's Gate' olarak bilinen ‘I am Twenty' (Mne dvatsat let), ‘July Rain' (İyulskiy dojd) gibi filmler yer alıyor.

AFP'ye konuşan ünlü Rus yönetmen Pavel Lungin "Hutsiyev 1960'lı yıllarda devrim yarattı ve çözülmenin sembolü oldu. Ilyıch's gate dönemin Sovyet insanlarının hayatının bir portresini sunuyor ve Andrey Tarkovskiy'nin küçük bir rol oynadığı film, döneme dair bir manifesto niteliğindeydi" dedi.

Venedik ve Berlin'deki festivallerde çok sayıda ödülün sahibi olan Hutsiyev, yaşamı boyunca Federico Fellini, Jean-Luc Godard gibi sinemanın devlerinin takdirini kazanmıştı.

Rus film eleştirmeni Andrey Plakhov'a göre, Hutsiyev, İtalyan yönetmen Michelangelo Antonioni ile mukayese edilebilir bir yönetmen.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 4 Ekim 1925'te doğan Hutsiyev, Rusya'nın en çok bilinen film okulu Gerasimov Sinematografi Enstitüsü'nde öğrenim görmüştü.