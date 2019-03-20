Game of Thrones koordinatörü, ejderha sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Game of Thrones, kazandığı Emmy ödüllerinin yanı sıra kırdığı rekorlarla da dikkat çekiyor. Örneğin 7. sezon, ekran tarihinde "bir sahnede en fazla insanın ateşe verildiği dizi bölümü" olarak rekor kırdı.

Öte yandan dizi sorumlusu David Benioff, Entertainment Weekly'ye açıklamasında, bu rekorun Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Daenerys'in kontrolündeki Dracarys'in, savaş alanında Lannister ordusunu yaktığı sahnede tam 73 dublör kullanılmıştı. Karşılaştırmak gerekirse, bu diziye kadar bir sahnede en fazla dublör yakan filmler Er Ryan'ı Kurtarmak (20) ve Cesur Yürek'ti (18). Ancak Guinness komitesi, henüz kitapta "rekor sayıda yakılan insan" kategorisini açmayı planlamadıklarını açıklayarak başvuruyu geri çevirdi.

Yine de dizinin dublör koordinatörü Rowley Irlam, bu sahneden dolayı Emmy ödülünü aldı.

Youtube'da yayınlanan ‘Inside Game of Thrones: A Story in Stunts' başlıklı videoda, çekimlerin nasıl gerçekleştiğini anlatan Irlam, rekor sahnenin sırlarını açtı.