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03:57 26 Mart 2019
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    Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.

    Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?

    © REUTERS / STEPHEN LAM
    Kültür & Sanat
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    Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.

    Apple Card
    © REUTERS / Stephen Lam
    Apple Card resmen duyuruldu
    Apple'in duyurduğu yeni TV uygulamasına piyasanın ilk tepkisi olumsuz oldu. Tanıtımın hemen ardından Apple hisseleri yüzde 2 düştü. İlerleyen saatlerde yeniden değer kazanmaya başladı.

    Peki Apple'ın getirdiği yeni uygulamalarda neler var?

    APPLE TV PLUS

    Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu'nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi.

    Apple
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
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    Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek.

    Apple'ın üreteceği orjinal içerikler de uygulamada izlenebilecek.

    Eylül ayından sonra uygulama Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

    Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

    İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.

    Henüz ücretlendirmeye yönelik bir detay paylaşılmadı.

    'YENİ BİR YUVA'

    Apple, yeni uygulamanın tanıtımında "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" ifadelerini kullandı.

    Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.

    Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.

    'NETFLİX KATİLİ'

    Apple
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Apple, Netflix'e rakip oluyor
    Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.

    Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.

    Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

    Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.

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