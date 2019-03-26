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21:02 26 Mart 2019
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    Buste de Femme (Kadının Büstü) dedektif tarafından bulundu. Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, 2015 yılından bu yana tabloyu bulmak için çalışıyordu.

    Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl sonra bulundu

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 20 yıl önce çalınan 25 milyon euro değerindeki ‘Kadının Büstü’ tablosu, sanat camiasında ‘Indiana Jones’ olarak tanınan Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand tarafından bulundu.

    Picasso'ya ait olduğu iddia edilen tablo
    © AA /
    'Diyarbakır'da bulunan tablo, Picasso'ya ait' iddiası
    Pablo Picasso'nun 20 yıldır kayıp tablosu Buste de Femme (Kadının Büstü) dedektif tarafından bulundu. Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, 2015 yılından bu yana tabloyu bulmak için çalışıyordu. Sanat çevrelerinde 'Indiana Jones' olarak tanınan Brand, kısa sürede kayıp tablonun izini buldu. Brand'in edindiği bilgilere göre 20 yıl boyunca yeraltı dünyasının patronların elinde dolaşan tablo son olarak polise gitmekten korkan bir iş adamının eline geçti.

    Brand, bu bilgiyi polisle paylaşmasına rağmen hırsızlık olayı zaman aşımına uğradığı için soruşturma açılamadı. Birkaç gün sonra tablo Brand'ın Amsterdam'daki evinin kapısına bırakıldı. Tablo 4 milyon euro tutarındaki sigorta bedelini ödemesi halinde eski sahibi Suudi işadamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh'e iade edilecek.

    PİCASSO'NUN SEVGİLİSİNİN PORTRESİ

    Picasso tabloyu sevgilisi Dora Maar'ın portresi olarak 1939 yılında çizdi. İspanyol sanatçının tablosu daha sonra New York'ta bir sanat galerisine teslim edildi. 80'li yıllarda ise Suudi iş adamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh tarafından satın alındı. 1999 yılında ise Suudi işadamının Fransa açıklarında demirleyen yatından çalındı. O zamanki değeri 4 milyon euro olan tabloyu bulana 400 bin euro ödül konmuştu.

    Etiketler:
    Kadının Büstü, Buste de Femme, Dora Maar, Arthur Brand, Pablo Picasso, İspanya, Fransa
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