Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl sonra bulundu

Brand, bu bilgiyi polisle paylaşmasına rağmen hırsızlık olayı zaman aşımına uğradığı için soruşturma açılamadı. Birkaç gün sonra tablo Brand'ın Amsterdam'daki evinin kapısına bırakıldı. Tablo 4 milyon euro tutarındaki sigorta bedelini ödemesi halinde eski sahibi Suudi işadamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh'e iade edilecek.
PİCASSO'NUN SEVGİLİSİNİN PORTRESİ
Picasso tabloyu sevgilisi Dora Maar'ın portresi olarak 1939 yılında çizdi. İspanyol sanatçının tablosu daha sonra New York'ta bir sanat galerisine teslim edildi. 80'li yıllarda ise Suudi iş adamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh tarafından satın alındı. 1999 yılında ise Suudi işadamının Fransa açıklarında demirleyen yatından çalındı. O zamanki değeri 4 milyon euro olan tabloyu bulana 400 bin euro ödül konmuştu.
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