Rusya'da Rolling Stones balesi prömiyerini yaptı: Koreografi Mick Jagger'ın sevgilisinden

Reuters'a konuşan Hamrick, Jagger konserdeyken dansa duyduğu sevgi ve hazzı gösteride bir araya getirmeye çalıştığını söyledi.
Rolling Stones-themed ballet premieres in Russia pic.twitter.com/u9aBfWeP8u— Reuters Top News (@Reuters) 28 Mart 2019
KLASİK ŞARKILAR KULLANILDI
Hamrick, "Farklı bir hareket biçimi var, çok özgürce bir hareket tarzı, bu yüzden bu havayı yakalamaya çalıştım" dedi.
Gösteride grubun klasiklerinden ‘Paint it Black', ‘Sympathy for the Devil' ve ‘She is a Rainbow' gibi şarkılar kullanıldı.
Mick Jagger da müzik dışında gösterinin yapımcılığında küçük bir etkisi olduğunu ifade etmişti. Vouge dergisine şubat ayında konuşan Jagger, "Melanie'nin kendi işini yapmasını istedim. Tüm şarkıları o seçti, koreografiyi o yaptı" demişti.
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