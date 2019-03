Rusya'da Rolling Stones balesi prömiyerini yaptı: Koreografi Mick Jagger'ın sevgilisinden

© AFP 2019 / PATRIK STOLLARZ Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi

Efsanevi rock müzik grubu Rolling Stones'un şarkıları ve 75 yaşındaki Mick Jagger'la özdeşleşen hareketlerden esinlenilen bale gösterisi St. Petersburg'da prömiyerini yaptı. ‘Porte Rouge' isimli gösterinin koreografisini ise Jagger'ın 2 yaşındaki oğlunun da annesi olan sevgilisi Melanie Hamrick üstlendi.

Reuters'a konuşan Hamrick, Jagger konserdeyken dansa duyduğu sevgi ve hazzı gösteride bir araya getirmeye çalıştığını söyledi.

Rolling Stones-themed ballet premieres in Russia pic.twitter.com/u9aBfWeP8u — Reuters Top News (@Reuters) 28 Mart 2019

​KLASİK ŞARKILAR KULLANILDI

Hamrick, "Farklı bir hareket biçimi var, çok özgürce bir hareket tarzı, bu yüzden bu havayı yakalamaya çalıştım" dedi.

Gösteride grubun klasiklerinden ‘Paint it Black', ‘Sympathy for the Devil' ve ‘She is a Rainbow' gibi şarkılar kullanıldı.

Mick Jagger da müzik dışında gösterinin yapımcılığında küçük bir etkisi olduğunu ifade etmişti. Vouge dergisine şubat ayında konuşan Jagger, "Melanie'nin kendi işini yapmasını istedim. Tüm şarkıları o seçti, koreografiyi o yaptı" demişti.