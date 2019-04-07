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    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin

    Erdoğan ve Putin 'Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı'nı açacak

    © AA / Sefa Karacan
    Kültür & Sanat
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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (17)
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın resmi açılışının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 8 Nisan’da Moskova’da yapılacağını söyledi.

    Büyükelçi Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Yerhov, 2019'un iki ülke liderleri tarafından Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu özel yıl, elbette iki ülkenin toplumlarına birbirlerini daha iyi tanıma ve dolayısıyla birbirlerini anlama, zengin kültürlerini sergileme ve komşu ülkenin kültürünü tanıma fırsatı, manevi ve entelektüel açıdan zenginleşme şansı sunuyor" diye konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin
    © AA / Sefa Karacan
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    Kültür ve Turizm Yılı'nın etkinliklerde yer alacak sanatçılara ve çeşitli kültürel temsilcilere sanatsal deneyim alışverişi, profesyonel gelişim anlamında da fayda sağlayacağını ifade eden Yerhov, şöyle devam etti: "Bu yılın ülkelerimiz arasındaki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesine hizmet edeceğini, sanat ve tiyatro grupları, müzeler ve diğer kültürel kurumlar, tur operatörleri arasında verimli, ileriye dönük temasların kurulmasına katkı sunacağını ve bizlerin tohumları bu yıl atılacak olan kültürel alandaki çok sayıda iş birliği örneğine gelecekte şahitlik edeceğini umuyoruz.”

    Yerhov, resmi açılışın henüz yapılmamasına rağmen Kültür Yılı kapsamındaki etkinliklerin halihazırda düzenlendiğini hatırlattı. Yerhov, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri hakkında şu bilgileri verdi: "Mart ayında Ankara ve İstanbul’daki sanatseverler, dünyaca ünlü Rus eserlerinin yanı sıra Türk seyircisinin kalbinde büyük bir yer edinen Çanakkale Türküsü ile Ceddin Deden askeri marşını icra eden efsanevi Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu’nu bir kez daha sıcak bir şekilde karşıladı. Kültür Yılı ve baharın karşılandığı eski Rus bayramı Maslenitsa etkinlikleri kapsamında Moroşka Saint Petersburg Müzik ve Dans Tiyatrosu, Ankara’da başarılı bir konser verdi. Rus sanatçılar, eğlenceli müzikal ve dans numaralarını sahneye koydu.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    İstanbul’daki Sakıp Sabancı Müzesi’nde geçen yılın ekim ayından bu yana Rus avangard eserlerinin yer aldığı büyük bir sergi ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide sanatseverlere sunulan 500’den fazla eser arasında Kazimir Maleviç ve Vasiliy Kandinskiy gibi dünyaca ünlü sanatçıların tuvalleri de yer alıyor. Sergi, 19 Nisan’a kadar açık kalacak. Şubat ayında Rusya’da, dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret, Rusya Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikte Yuriy Başmet XII. Kış Uluslararası Sanat Festivali’nin kapanış töreninde sahne aldı. Piyanist, Sergey Rahmaninov’un eserlerini icra etti."

    Bu yıl tiyatro ve festival alanında çok sayıda etkinlik planlandığını aktaran Yerhov, şöyle devam etti: "Özellikle Tataristan Devlet Drama Tiyatrosu’nun Trabzon’da düzenlenecek Uluslararası Karadeniz Kıyısı Tiyatro Festivali’ne, A.A. Bryantsev Saint Petersburg Genç Seyirci Tiyatrosu’nun da Adana Devlet Drama Tiyatrosu tarafından düzenlenen Adana Devlet Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılmaları planlanıyor. Rus 'Altın Maske' Festivali ile İstanbul Uluslararası Sanat Festivali arasındaki iş birliği devam edecek.

    Tarkan
    © Fotoğraf : Youtube
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    Rusya Devlet Sirki’nin Ankara ve Gaziantep’te turlar düzenlenmesi bekleniyor. Rusya Ulusal Müzik Müzesi, Türkiye’de ‘Dünya Halklarının Müzik Enstrümanları’ sergisi açmayı planlarken Devlet Tarih Müzesi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile kendi envanterindeki eski kültürlere ait şaheserleri sergileme konusunda görüşmeler yapıyor.

    Sinema alanında, Türk tarafıyla Türkiye’de Rus Sineması Haftası düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı. Bununla birlikte Türkiye, bu yıl Moskova Uluslararası Sinema Festivali’nde onur konuğu olarak yer alacak. Daha önce ilan edildiği gibi, mayıs ayının ikinci on gününde Tarkan, Moskova ve Kazan’da konser verirken aynı günlerde Antalya’da Rus-Türk Klasik Müzik Festivali sanatseverlerle buluşacak.

    Moskova’da Muhteşem Yüzyıl dizisinde kullanılan kostümlerin yer aldığı bir sergi de dahil olmak üzere çok sayıda değişik etkinlik üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanış etkinliği, Rusya Devlet Tretyakov Galerisi tarafından İstanbul Pera Müzesi’nde düzenlenecek olan 19.-20. Yüzyıl Rus Resim Sanatı Sergisi olacak."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Maksim Blinov
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    Yerhov’un verdiği bilgiye göre, 3. Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın resmi açılış töreni, 8 Nisan’da Moskova’da iki ülkenin liderleri Putin ve Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Tören Bolşoy Tiyatrosu’nda düzenlenecek ve ilk Türk operası 'Truva' burada sahne koyulacak. Yerhov, "Bunun 'Truva' operasının Türkiye dışındaki gala gösterimi ve bizzat Rusların bu eseri ilk kez görecek topluluk olmasından çok memnunuz. Kültür Yılı'nın açılışı, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 8. toplantısına katılmak üzere Moskova'ya gidecek Türk liderin ziyaretinin kapanış etkinliği olacak. Bilindiği gibi ÜDİK toplantıları, 2010 yılından bu yana yıllık olarak düzenleniyor" dedi.

    Öte yandan Rus vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle giriş yapmasına yönelik çalışmalar hakkındaki açıklamaları hatırlatılan Yerhov, bunu daha uzak gelecekteki stratejik olarak da tanımlayabilecekleri iş birliğinin bir amacı olarak anladıklarını belirtti.

    Rusya vizesi
    © Fotoğraf : Twitter
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    "Şu anda bu konuda konuşmak son derece güç." diyen Yerhov, şunları ifade etti: "Bu, en başta Rusya’daki ulusal belgelerin sadece Rusça dilinde, Kiril alfabesiyle düzenlenmesiyle bağlantılı. Rusça bilmeyen Türk sınır güvenlik kurumlarının, resmi makamlarının ve hatta ekonomi kuruluşlarının bu tür belgelerle çalışması çok zor olur. Bunun yanında, Rusya mevzuatına göre yurt içi pasaportlarımıza örneğin giriş çıkış damgaları gibi işaretler koyulmasına müsaade edilemez. Bu belgelerde, sınır güvenlik sistemine pasaport sahibi hakkındaki gerekli bilgileri hızlı şekilde elde etme imkanı sunan çip, yani biyometrik veriler bulunmuyor. Bununla birlikte, Rusya vatandaşları için yurt dışı pasaportu alma prosedürünün son zamanlarda ciddi şekilde basitleştirildiğini de söylemeliyiz."

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu- Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © AA / Fatih Aktaş
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    Yerhov, Rusya'nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizelerin kaldırılması hakkındaki soruyu yanıtlarken de 6 Şubat'ta Putin'in vize alanında Türkiye'ye uygulanan bazı özel ekonomik önlemlerin iptaline ilişkin kararnameyi imzaladığını hatırlattı: "Bu belgenin, mütekabiliyet esası çerçevesinde Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik benzer önlemlerin Türkiye tarafından alınmasını müteakip yürürlüğe gireceği belirtildi. Şu anda Rusya tarafı, önceden olduğu gibi bu konuda Türk partnerlerden gelecek resmi bildirimi bekliyor. Türk vatandaşlarına yönelik vize rejiminin gelecekte kaldırılmasıyla ilgili her halükarda, bu konuda da ulaştığımız ikili iş birliği seviyesine uygun, her iki tarafın kabul edebileceği çözümler bulacağımızı düşünüyorum."

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (17)
    Etiketler:
    Tur, Festival, Vize, Bolşoy Tiyatrosu, Aleksey Yerhov, Tarkan, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya
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