Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı

Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım" ifadelerini kullandı.

Apropos to nothing… if you’ve never seen Istanbul, put it on your list. Truly one of the globes greatest urban areas.

Love that city… and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce — Russell Crowe (@russellcrowe) April 7, 2019

​FENERBAHÇE: BAZI GÜÇLÜ KELİMELERİ SADECE RUSSELL CROW GİBİ GLADYATÖRLER SÖYLEYEBİLİR

Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımını yaptı.