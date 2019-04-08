Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı

55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım" ifadelerini kullandı.
Apropos to nothing… if you’ve never seen Istanbul, put it on your list. Truly one of the globes greatest urban areas.— Russell Crowe (@russellcrowe) April 7, 2019
Love that city… and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce
FENERBAHÇE: BAZI GÜÇLÜ KELİMELERİ SADECE RUSSELL CROW GİBİ GLADYATÖRLER SÖYLEYEBİLİR
Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımını yaptı.
Some strong words only a "gladiator" like @russellcrowe can say.— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) April 8, 2019
You're always welcome here! https://t.co/Fa7Xue7hG4
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