Adalet Bakanlığı, dizilere 'hizmet yerleştirecek'

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Adalet Bakanlığı ile televizyon dizileri arasında ortak bir çalışma yapıldığını, işbirliğinin adının da 'hizmet yerleştirme' olduğunu belirtti.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde Adalet Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Tacettin Ural'dan aldığı e-postaya kadar Adalet Bakanlığı ile televizyon dizileri arasında ortak bir çalışma olduğundan haberdar olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı ile diziler arasındaki işbirliğinin adının 'hizmet yerleştirme' olduğunu belirten ve Müşavir Ural'ın ifadelerini aktaran Eyüboğlu'nun yazısı şöyle:

"Adalet Bakanlığı’nın dizilerden istediği ‘hizmet yerleştirme’, nasıl mı oluyor?

Ural’ın yazdıkları özetle şöyle:

'Adalet Bakanlığı’nın pek çok pozitif uygulaması var. Bu uygulamaları senaryolara, hayatın doğal akışına uygun bir biçimde yerleştirme konusunda yapımcı firmalardan ricacı oluyoruz. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar. ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Avlu’; ‘arabuluculuk’, ‘uzlaştırma’, ‘adli görüşme odaları’, cezaevlerindeki iş yurtları vasıtasıyla yapılan üretimler, meslek öğrenen ya da eğitim alan hükümlü ve mahkumlar gibi konuları işledi, bazıları da işleyecek. Hafta sonları nöbetçi noter uygulaması ve daha pek çok şey, ilgiyle seyredilen diziler sayesinde geniş kitlelere daha iyi anlatılmış oluyor."