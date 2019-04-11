Patlamış mısır krizinin sinema sektörüne bilançosu: Türk sinemasında son 10 yılın en kötü gişesi

Mars Cinema Group ile film yapımcıları arasında yaşanan 'patlamış mısırlı bilet satışı' krizi, Türk sinema sektörüne ağır kayıp yaşattı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, krizin yarattığı darbe etkisi 2019'un ilk çeyreğinde Türk sinemasını son 10 yılın en kötü gişesine mahkum etti.
'Recep İvedik 6', 'Karakomik Fimler' ve 'Mucize Aşk'ın gösterimlerinin ertelenmesi sonucu geçtiğimiz yıla oranla izleyici sayısı yüzde 41.8, hasılat ise yüzde 32.8 düştü.
2019'un ilk çeyreğinde kesilen 11.129.591 bilet son 10 yılın en düşüğü oldu.
Peki yılın ilk çeyreğinde gösterime giren filmler ne kadar ilgi gördü?
Bu dönemde izleyici sayılarıyla ön plana çıkan filmler, 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Can Dostlar', 'Çiçero', 'Öldür Beni Sevgilim', 'Hep Yek 3: Titrettin Beni', 'Bir Aşk İki Hayat', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Börü' oldu.
* Organize İşler - Sazan Sarmalı
İzleyici Sayısı: 3.536.539
Hasılat: 54.830.646 TL
İzleyici Sayısı: 1.213.801
Hasılat: 15.702.641 TL
* Çiçero
İzleyici Sayısı: 933.085
Hasılat: 10.993.167 TL
* Öldür Beni Sevgilim
İzleyici Sayısı: 632.765
Hasılat: 9.410.408 TL
* Hep Yek 3: Titrettin Beni
İzleyici Sayısı: 526.010
Hasılat: 7.832.445 TL
* Bir Aşk İki Hayat
İzleyici Sayısı: 523.231
Hasılat: 8.075.358 TL
* Türk İşi Dondurma
İzleyici Sayısı: 511.210
Hasılat: 7.094.915 TL
* Börü
İzleyici Sayısı: 574.932
Hasılat: 7.655.264 TL
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