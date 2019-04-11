Patlamış mısır krizinin sinema sektörüne bilançosu: Türk sinemasında son 10 yılın en kötü gişesi

'Patlamış mısırlı bilet satışı' krizinin sinema sektörüne maliyeti belli oldu. 2019'un ilk çeyreğinde Türk sineması, son 10 yılın en kötü gişesini elde etti.

Mars Cinema Group ile film yapımcıları arasında yaşanan 'patlamış mısırlı bilet satışı' krizi, Türk sinema sektörüne ağır kayıp yaşattı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, krizin yarattığı darbe etkisi 2019'un ilk çeyreğinde Türk sinemasını son 10 yılın en kötü gişesine mahkum etti.

Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize Aşk'ın yaşanan büyük krizden dolayı planlanan tarihlerde gösterime girmemesi 2019'un ilk çeyreğinde Türk sineması için derin darbe etkisi yarattı. Son 10 yılın ilk çeyrek dönemleri karşılaştırıldığında 2019'un sayısal verileri derin darbenin etkisinin ne ölçüde büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

'Recep İvedik 6', 'Karakomik Fimler' ve 'Mucize Aşk'ın gösterimlerinin ertelenmesi sonucu geçtiğimiz yıla oranla izleyici sayısı yüzde 41.8, hasılat ise yüzde 32.8 düştü.

2019'un ilk çeyreğinde kesilen 11.129.591 bilet son 10 yılın en düşüğü oldu.

Peki yılın ilk çeyreğinde gösterime giren filmler ne kadar ilgi gördü?

Bu dönemde izleyici sayılarıyla ön plana çıkan filmler, 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Can Dostlar', 'Çiçero', 'Öldür Beni Sevgilim', 'Hep Yek 3: Titrettin Beni', 'Bir Aşk İki Hayat', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Börü' oldu.

* Organize İşler - Sazan Sarmalı

İzleyici Sayısı: 3.536.539

Hasılat: 54.830.646 TL

© Fotoğraf : Twitter Netflix 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı yayınladı, sinema karıştı

İzleyici Sayısı: 1.213.801

Hasılat: 15.702.641 TL

* Çiçero

İzleyici Sayısı: 933.085

Hasılat: 10.993.167 TL

* Öldür Beni Sevgilim

İzleyici Sayısı: 632.765

Hasılat: 9.410.408 TL

* Hep Yek 3: Titrettin Beni

İzleyici Sayısı: 526.010

Hasılat: 7.832.445 TL

* Bir Aşk İki Hayat

İzleyici Sayısı: 523.231

Hasılat: 8.075.358 TL

* Türk İşi Dondurma

İzleyici Sayısı: 511.210

Hasılat: 7.094.915 TL

* Börü

İzleyici Sayısı: 574.932

Hasılat: 7.655.264 TL