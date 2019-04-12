Kıraç: Ben bir vatanseverim, İngilizce eğitim kalkmalı

Sabah gazetesinden Özlem Avcı'ya konuşan Kıraç'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:
Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor.
‘İDEOLOJİLERİ BİR TARAFA BIRAKIP VATANIMIZA KİLİTLENMEMİZ GEREKİYOR’
Ben vatanseverim. Bütün ideolojilerimizi bir tarafa bırakıp vatansever olmamız ve vatanımıza kitlenmemiz gerekiyor. Türkiye bir şekilde Amerikan hegemonyasından kurtulmalı.
Tam bağımsız bir ülke olmak zorundayız. Amerika bir şirket devleti; dünyayı şirket gibi yönetmek istiyor. Türkiye her yönden kendine yetebilir hale gelmelidir."
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