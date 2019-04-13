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15:56 13 Nisan 2019
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    This image released by HBO shows Kit Harington, left, and Emilia Clarke on the season finale of Game of Thrones. The series set yet another audience record Sunday with its seventh-season finale.

    Münih Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen algoritmaya göre Demir Taht'a oturacak isim

    © AP Photo / Macall B. Polay/HBO
    Kültür & Sanat
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    Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri bir algoritma geliştirerek Game of Thrones adlı dizide uğruna mücadele verilen Demir Taht’a kimin oturacağını tahmin etti.

    Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin aktardığına göre Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

    Algoritmaya göre Demir Taht'a oturan isim 'Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan' olacak.

    Payitaht Abdülhamid
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    Sabah yazarı: Game of Thrones müthiş bir kampanya başlattı, acaba diyorum, benzer bir uygulama bizim Payitaht Abdülhamid dizisi için de yapılamaz mı?
    Öğrenciler algoritmayı kült serideki ölüm vakalarını temel alarak geliştirdi. Buna göre sekizinci ve son sezon öncesinde Danenerys'in hayatta kalma şansı yüzde 99. Lannister Hanesi'nden Tyrion Lannister'ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak ölçüldü. Dizinin en sevilen karakterlerinden 'Kuzey'deki Kral' Jon Snow'un ölme ihtimali ise yüzde 12 olarak kaydedildi. Stark Hanesi'nin büyük kızı Sansa Stark'ın ise final sezonda ölme ihtimali yüzde 73 olarak kaydedildi.

    Üniversite bünyesinde bir programlama dersi alan öğrenciler internet üzerinde Game Thrones ile ilgili verileri toplayıp işleyen bir uygulama geliştirdi. Bu şekilde dizideki karakterlerden bir sonraki ölen karakterin hangisinin olacağı tespit edilmeye çalışılıyor.

    Emilia Clarke
    © Fotoğraf : IMDB
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    İki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti. Öğrenciler o dönem karakterin çevresinde bulunanlardan kaç kişinin ölmüş olduğunun tahminde önemli rol oynadığını ifade etmişti. Risk faktörleri arasında cinsiyet de etkili. Game of Thrones evreninde erkekler kadınlara göre daha riskli bir hayat sürdürüyor.

    Geliştirilen algoritma 2016'da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı. Enformatikçilere göre ise Daenerys şu anda Game of Thrones'ta uğruna mücadele edilen Demir Taht'a en yakın isim.

    Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak.

    Etiketler:
    Emilia Clarke, uyarı, HBO, final, dizi, Game of Thrones
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