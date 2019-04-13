Game of Thrones oyuncularının bölüm başına kazandıkları meblağ

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones'ta oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığı belli oldu.

Dünya Halleri'nin Business Insider'dan aktardığı habere göre Game of Thrones HBO için büyük bir başarı oldu ve oyuncuların maaşları da bu durumu yansıtıyor.

Kit Harington (Jon Snow) ve Lena Headey (Cercei Lannister) gibi yıldızlar 2017’de dizinin son sezonunun çekimleri başlamadan önce büyük zamlar aldılar. Bu yıldızlar son sezonda bölüm başına 500 bin dolar kazandı.

Daha önceki zamlar 2014 yılında gelmişti. Bu zamların ardından Harrington, Headey, Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Emilia Clarke (Denerys Targaryen) ve Nikolaj Coster-Waldou (Jaime Lannister) bölüm başına 300 bin dolar kazanmaya başlamıştı .

Diğer oyuncular ise rol arkadaşları kadar çok para kazanmıyor.

Sophie Turner (Sansa Stark) ve Maisie Williams (Arya Stark) gibi oyuncuların kazandığı para, HBO’nun diğer bir dizisi Westworld’ün oyuncularının kazandığından da daha az.

Westworld oyuncuları Evan Rachel Wood, Ed Harris, Jeffrey Wright ve Thandie Newton, üçüncü sezonda bölüm başına 250 bin dolara anlaştı .

© AP Photo / Macall B. Polay/HBO Münih Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen algoritmaya göre Demir Taht'a oturacak isim

Ancak Turner (Sansa) neden diğer oyuncular kadar kazanmadığını anladığını söylüyor.

Harper’s Bazaar’a geçen hafta konuşan Turner "Kit benden daha fazla para aldı ama onun daha büyük bir hikayesi var. Son sezonda 70 tane kadar gece çekimine katıldı. Benim o kadar fazla çekimim olmadı. O yüzden ben ‘bence o para sizin olsun’ modundaydım” ifadesini kullandı.

Dizinin son sezonu pazar günü yayımlanacak ilk bölümle başlayacak.

Oyuncularının son sezonda bölüm başı kazançları şu şekilde:

Kit Harrington (Jon Snow) – 500 bin dolar

Lena Headey (Cercei Lannister) – 500 bin dolar

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – 500 bin dolar

Peter Dinklage (Tyrion Lannister) – 500 bin dolar

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) – 500 bin dolar

Sophie Turner (Sansa Stark) – 175 bin dolar

Maisie Williams (Arya Stark) – 175 bin dolar

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) – 175 bin dolar