Game of Thrones oyuncularının bölüm başına kazandıkları meblağ

Dünya Halleri'nin Business Insider'dan aktardığı habere göre Game of Thrones HBO için büyük bir başarı oldu ve oyuncuların maaşları da bu durumu yansıtıyor.
Kit Harington (Jon Snow) ve Lena Headey (Cercei Lannister) gibi yıldızlar 2017’de dizinin son sezonunun çekimleri başlamadan önce büyük zamlar aldılar. Bu yıldızlar son sezonda bölüm başına 500 bin dolar kazandı.
Diğer oyuncular ise rol arkadaşları kadar çok para kazanmıyor.
Sophie Turner (Sansa Stark) ve Maisie Williams (Arya Stark) gibi oyuncuların kazandığı para, HBO’nun diğer bir dizisi Westworld’ün oyuncularının kazandığından da daha az.
Westworld oyuncuları Evan Rachel Wood, Ed Harris, Jeffrey Wright ve Thandie Newton, üçüncü sezonda bölüm başına 250 bin dolara anlaştı .
Ancak Turner (Sansa) neden diğer oyuncular kadar kazanmadığını anladığını söylüyor.
Harper’s Bazaar’a geçen hafta konuşan Turner "Kit benden daha fazla para aldı ama onun daha büyük bir hikayesi var. Son sezonda 70 tane kadar gece çekimine katıldı. Benim o kadar fazla çekimim olmadı. O yüzden ben ‘bence o para sizin olsun’ modundaydım” ifadesini kullandı.
Dizinin son sezonu pazar günü yayımlanacak ilk bölümle başlayacak.
Oyuncularının son sezonda bölüm başı kazançları şu şekilde:
Kit Harrington (Jon Snow) – 500 bin dolar
Lena Headey (Cercei Lannister) – 500 bin dolar
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – 500 bin dolar
Peter Dinklage (Tyrion Lannister) – 500 bin dolar
Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) – 500 bin dolar
Sophie Turner (Sansa Stark) – 175 bin dolar
Maisie Williams (Arya Stark) – 175 bin dolar
Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) – 175 bin dolar
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