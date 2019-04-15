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12:03 15 Nisan 2019
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    Game of Thrones bu mekanlarda çekiliyor

    Game of Thrones nedeniyle 'hastalık izinleri' endişesi

    © AP Photo / HBO
    Kültür & Sanat
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    Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones’un (Taht Oyunları) final sezonunun birinci bölümü, tüm dünyada aynı saatte yayınlandı. Türkiye saatiyle sabaha karşı 04.00’te yayımlanan dizi, dünya genelinde milyonlarca kişiyi uykusuz bıraktı.

    İngiltere’de yapılan bir anket, çalışanların yüzde 6’sının bugün hastalık izni almasının beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, 3.1 milyon kişiye karşılık geliyor.

    Game of Thrones'un 8. sezon yeni fragmanı yayınlandı
    © Fotoğraf : Twitter/HBO
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    BBC Türkçe’de yer alan habere göre Avustralya’da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, bazılarında da saat farkı nedeniyle 11.00’de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

    ‘NORMAL İZİN ALIN’

    Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

    GAME OF THRONES HASTALIĞI: 'WESTEROSİTİS'

    Game of Thrones - Sansa Stark - Sophie Turner
    © Fotoğraf : IMDb
    Game of Thrones oyuncularının bölüm başına kazandıkları meblağ
    ABD’de HBO, Avustralya’da ise Foxtel tarafından yayımlanan Dizi, Westeros adlı bir dünyada geçiyor. Diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin ‘Westerositis’ hastalığına yakalandığı esprisi yapılıyor.

    TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, “Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir” dedi.

    George R.R. Martin’in romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu 2011’de yayımlandı. Dünya genelinde bir milyar kişi tarafından korsan yollarla izlenerek rekor kıran dizinin son sezonu altı bölümden oluşuyor.

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    Etiketler:
    Avustralya, İngiltere, BBC Türkçe, dizi, Game of Thrones
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