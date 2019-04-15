Game of Thrones nedeniyle 'hastalık izinleri' endişesi

İngiltere’de yapılan bir anket, çalışanların yüzde 6’sının bugün hastalık izni almasının beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, 3.1 milyon kişiye karşılık geliyor.
‘NORMAL İZİN ALIN’
Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.
GAME OF THRONES HASTALIĞI: 'WESTEROSİTİS'
TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, “Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir” dedi.
George R.R. Martin’in romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu 2011’de yayımlandı. Dünya genelinde bir milyar kişi tarafından korsan yollarla izlenerek rekor kıran dizinin son sezonu altı bölümden oluşuyor.
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