41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türkiye onur konuğu

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde 18 – 25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. Uluslararası Moskova Film Festivali kapsamında Türkiye 'Onur Konuğu Ülke' olarak yer alacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin “Onur Konuğu Ülke” olarak bulunacağı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin iki ülkenin son yıllarda daha da gelişen ilişkilerine kültürel alanda önemli katkı sunacağı vurgulandı.

Festivale Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve oyunculardan oluşan heyetle katılım sağlanarak, Türk filmlerinin Rus izleyicilerin beğenisine sunulacağı ifade edilen açıklamada, "Seyid Çolak’ın 'Kapan' adlı filminin, ana yarışmasında dünya prömiyeri yapacağı festivalin bu bölümünün jüri üyeleri arasında yönetmen Semih Kaplanoğlu da bulunuyor" denildi.

FİLM GÖSTERİMLERİ SONRASINDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; Türk filmlerinden oluşan özel bir seçkinin Rus izleyicilerle buluşacağı festivalde Semih Kaplanoğlu’nun 'Buğday', Nuri Bilge Ceylan’ın 'Ahlat Ağacı', Mahmut Fazıl Coşkun’un 'Anons', Vuslat Saraçoğlu’nun 'Borç', Banu Sıvacı’nın 'Güvercin', Ahmet Katıksız’ın 'Bizim İçin Şampiyon' ve Orhan Tekeoğlu’nun 'Vargit Zamanı' adlı filmlerinin gösterimleri yapılacak ve filmlerin yaratıcı ekipleri, gösterimler sonrasında izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek.

DİZİ VE SİNEMA TOPLANTISI YAPILACAK

Festival kapsamında iki ülkenin dizi ve sinema sektörünün yakınlaşması, ortak yapımların gerçekleştirilmesi ve kültürel ve ticari iş birliklerinin arttırılması amacıyla 'Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı' yapılacak. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile ülkemizin önemli dizi ve film yapımcılarından Fatih Aksoy (Medyapım), Timur Savcı (Tims Productions) ve Burhan Özkan’ın da (Maya Production) aralarında bulunduğu sektör temsilcileri katılacak.

Uluslararası Moskova Film Festivali’nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı Türkiye Resepsiyonu festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.