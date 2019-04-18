George Lucas, en sevdiği Star Wars karakterini açıkladı

George Lucas, en sevdiği Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterini açıkladı. Serinin aynı zamanda yaratıcısı olan Lucas’ın açıklaması, hayranlarını şaşırttı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre yönetmen George Lucas, en sevdiği Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterini açıkladı. Serinin aynı zamanda yaratıcısı olan Lucas’ın açıklaması, hayranlarını şaşırttı.

Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike filminin 20. yıl dönümü için hazırlanan videoda konuşan yönetmen, favori karakterinin Jar Jar Binks olduğunu söyledi.

Lucas konuyla ilgili düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

“(Gizli Tehlike) en sevdiğim filmlerden biri. Ve en sevdiğim karakter de tabii ki Jar Jar Binks!”

Öte yandan serinin çoğu hayranı, karakterden hiç hoşlanmıyor.

Karaktere hayat veren oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmed Best de karşılaştığı tepkinin yoğunluğundan epey rahatsız.

Aktör, twitter hesabından yaptığı açıklamada Jar Jar Binks’e duyulan kızgınlığın, tüm kariyerini etkilediğini, hatta etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

Yıldız Savaşları’nın 9. filmi Rise of Skywalker’dan (Skywalker’ın Yükselişi) ilk frangman geçen hafta yayımlanmıştı.