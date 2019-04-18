Mazhar Alanson'dan yoğun bakım açıklaması: Evde oturuyorum

Dün yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Mazhar Alanson, Twitter üzerinden bir video yayımlayarak, çıkan haberleri yalanladı.

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Alanson, “Yoğun bakımdaymışım. Cumhuriyet’in palavrası. Allah’a şükür hiçbir şeyim yok. Evimde oturuyorum” diyerek kahkaha attı.

‘NE KADAR ÖLMEMİ İSTEYEN VARMIŞ MEĞER’

Müzisyen, Twitter hesabından da, "Ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer o belalar size bir döner gorürsünüz:)" mesajını paylaştı.

ne kadar olmemi isteyen varmis meger o belalar size bir doner gorursunuz:) — Mazhar Alanson (@mazharalanson12) April 18, 2019

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