Mazhar Alanson'dan yoğun bakım açıklaması: Evde oturuyorum

Dün yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Mazhar Alanson, Twitter üzerinden bir video yayımlayarak, çıkan haberleri yalanladı.
April 18, 2019
Alanson, “Yoğun bakımdaymışım. Cumhuriyet’in palavrası. Allah’a şükür hiçbir şeyim yok. Evimde oturuyorum” diyerek kahkaha attı.
‘NE KADAR ÖLMEMİ İSTEYEN VARMIŞ MEĞER’
Müzisyen, Twitter hesabından da, "Ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer o belalar size bir döner gorürsünüz:)" mesajını paylaştı.
ne kadar olmemi isteyen varmis meger o belalar size bir doner gorursunuz:)— Mazhar Alanson (@mazharalanson12) April 18, 2019
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