Kayıt
04:25 20 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali

    Semih Kaplanoğlu: Andrey Tarkovskiy benim sinema yapmamın sebebi olan kişi

    © Sputnik / Tatiana Şuvalova
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 0 0

    Moskova’da, 18–25 Nisan tarihleri arasında 41. Uluslararası Moskova Film Festivali (MMKF) faaliyet gösteriyor.

    İlki, 1935 yılında düzenlenen festivalin ilk jüri başkanı, Sovyet sinema yönetmeni ve kuramcısı Sergey Ayzenştayn’dı. Ancak festivalin kronolojisi, düzenli hale geldiği 1959’a dayanıyor. MMKF, 1972’de Uluslararası Film Yapımcıları Birliği Federasyonu (FIAPF) tarafından en üst düzey olan ‘A’ sınıfı akreditasyona layık görülmüştü.

    Sinema
    © AA /
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türkiye onur konuğu
    Bu yılki festivalin programı, 64 ülkeden gelen 182 filmin gösterimini kapsıyor. MMKF’nin ana kategoride Türkiye’den ‘Tuzak’, İtalya’dan ‘O gülüyor’, Bangladeş-Almanya-Rusya ortak yapımı ‘Cumartesi günü’, Kazakistan’dan ‘Kişisel gelişim eğitimi’, Çin’den ‘Deniz sakinlerinin hayatı’, Japonya’dan ‘Doğaçlamacılar’ ve İran’dan ‘İkinci sınıftaki hayatım’ adlı filmler yarışacak. Listede ayrıca Letonya-Almanya ortak yapımı ‘Gece Baba’, Fransız ‘Zgierz’de balayı’ ve Fin ‘Boşluk’ filmleri yer alıyor.

    Rusya’yı da Yönetmen Lyudmila Borisova’nın ‘Güneşim batmıyor’, Yönetmen Svetlana Proskurina’nın ‘Pazar günü’ ve Yönetmen Pavel Kostomarov’un ‘Epidemi’ adlı filmleri temsil ediyor.

    Ana kategoride yarışan adayları, Güney Koreli yönetmen  Kim Ki Duk başkanlığındaki deneyimli jüri üyeleri değerlendirecek. Jüride ayrıca Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu, İtalyan senaryocu ve yönetmen Valia Santella, Finlandiyalı aktris Maria Järvenhelmi ve Rus oyunca ve yönetmen İrina Apeksimova yer alıyor.

    'TARKOVSKİY’İN ‘AYNA’ FİLMİNİ GÖRDÜĞÜMDE  SİNEMA HAKKINDA BÜTÜN ESKİ BİLGİLERİM KAYBOLDU GİTTİ'

    Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı - 41. Uluslararası Moskova Film Festivali
    © Fotoğraf : Twitter/RusEmbTurkey
    Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı yapıldı
    Sputnik, yönetmen Semih Kaplanoğlu ile görüşerek onun Rus sineması ve Rus oyuncularla ilgili görüşünü sordu. Kaplanoğlu, Sovyet yönetmen Tarkovsky’nin eserlerinin onu sinematografi alanına yönlendirdiğini söyledi:

    19 yıl önce Moskova’ya ilk gelmiştim. Moskova film festivalinde ‘Herkes Kendi Evinde’ adlı ilk filmim gösterilmişti o zaman. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum ki Rus sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden biri, şiirsel sinemanın önde gelen isimlerinden biri Andrey Tarkovskiy benim sinema yapmamın sebebi olan kişi. Onun ‘Ayna’ filmini gördüğümde  sinema hakkında bütün eski bilgilerim kayboldu gitti. Tarkovskiy aslında bana sinemanın insan ruhuna dair bir sanat olduğunu söylüyordu.

    Birlikte çalıştığım Rus oyunculara gelince Grigoriy Dobrıgin ile Berlin festivalinde tanıştık, 2010 senesiydi, o en iyi oyuncu ödülü almıştı. Benim film de o zaman ‘Altın ayı’ en iyi film ödülü almıştı. Orada filmini izlerken ve sonra benim yeni filmimi yazarken Grigoriy ile işbirliğimi düşündüm. Yapımı 5 yıl süren ve özgün dili İngilizce olan geleceğe dair  bilimkurgu türündeki siyah-beyaz ‘Buğday’ adlı filmimde Dobrıgin, Andrey kahramanı canlandırdı. Benim açımdan bu  Tarkovskiy’ye saygımın göstergesiydi.

    Semih Kaplanoğlu, festivalin ana ödülü için yarışan filmleri nasıl değerlendireceği sorusuna da şu yanıtı verdi:

    “Ben doğal olarak filmlere bakacağım. Benin için bu konuda pozitif veya negatif ayrımcılık söz konusu değil – sadece filmin kendisi iyi veya o kadar iyi değil  olduğunu benim için önemli. Bu kadar basit.”

    Etiketler:
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali, sinema, Semih Kaplanoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'in Gobi çölündeki Mars üssü
    Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet