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    41. Uluslararası Moskova Film Festivali

    'Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor'

    © AA / Sefa Karacan
    Kültür & Sanat
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    Boğaziçi Film Festivali'nin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, Rusya'da Türk sinemasına büyük önem verildiğini belirterek, Rusların, Türkçeyi Türk dizilerinden öğrendiğini söyledi.

    Türkiye'nin 'onur konuğu ülke' olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde, film gösterisi öncesi basın toplantısı düzenlendi. Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk sinemasından seçkin filmlerin festivalde yer aldığını kaydederek, "Festival, Türk-Rus ilişkilerine katkıda bulunacak ve ileride birçok ortak projenin ortaya çakmasını sağlayacak." dedi.

    Çukur
    © Fotoğraf : IMDb
    Araplar, Türk dizileri için Türkçe öğreniyor

    "Vargit Zamanı" filminin yapımcısı Orhan Tekeoğlu, Türkiye ve Rusya'nın kültür anlamında ortak noktalarının olduğunu belirtti. "Güvercin" filminin yönetmeni Banu Sıvacı da Rus edebiyatının, Türk sinemacıların üzerinde büyük etki yarattığını ifade etti.

    Boğaziçi Film Festivali'nin Artistik Direktörü Kılıç, 41.Uluslararası Moskova Film Festivali'ni ve Türkiye-Rusya ilişkilerini, sinema bağlamında AA muhabirine değerlendirdi.

    Kılıç, Türk dizilerin, Rusya'da çok izlendiğini ve Türkiye'ye karşı merak uyandırdığını söyledi.

    Sinema dünyasının, iki ülkenin halklarını yakınlaştırdığına dikkati çeken Kılıç, "Türk dizileri, ülkemizi ve kültürümüzü başarılı bir şekilde Rusya'da temsil ediyor, örf adet ve geleneklerimizi tanıtıyor, özellikle de dilimizi yaygınlaştırıyor. Birçok Rus, Türkçeyi dizilerden öğreniyor." şeklinde konuştu.

    'RUS SEYİRCİ TÜRK FİLMLERİNE DÜŞKÜN'

    "Anons" filminin yapımcısı Bulut Reyhanoğlu, Türk sinemasının son 10 yılda çok büyük başarıya ulaştığını vurguladı.

    Rusya'da yoğun ilgi gören Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi 7 Ocak’ta Rus Domaşnıy televizyonunda seyirciyle buluşacak.
    © FOX TV
    Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rus seyirciyle buluşacak

    Rus seyircinin Türk filmlerine düşkün olduğunu belirten Reyhanoğlu, "Rus ve Türk sineması birbirini çok etkilemiştir. Ruslarla ortak bir proje yürütmek çok isterim. Ortaya güzel yapımlar çıkabilir." dedi.

    Yapımcı Vuslat Saraçoğlu da "Borç" filmiyle iyilik kavramını açıkladığını ve izleyicilerde tartışma yarattığını belirtti.

    Rus sinemasının, Türk yönetmenlerini etkilediğini dile getiren Saraçoğlu, "Rusya'nın çok köklü bir sanat tarihi var. Rusya ile daha fazla iş birliği içine girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Saraçoğlu, ilerleyen zamanlarda çekeceği filmiyle kardeşliğin bütün boyutlarını ele almayı planladığını kaydetti.

    Etiketler:
    Türk dizileri, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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