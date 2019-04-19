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23:52 19 Nisan 2019
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    Mardin 3. Uluslararası Uçurtma Festivali

    Mardin'de 'Uluslararası Uçurtma Festivali' düzenlendi

    © AA / Osman Öksüz
    Kültür & Sanat
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    'Hoşgörü ve medeniyet kenti' Mardin'de düzenlenen '3. Uluslararası Uçurtma Festivali' başladı. Taşların dantel gibi işlendiği kentte Valilik ve Mardin Müzesince gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

    Diyarbakır Kapı’dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in sembol ve simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte 'tahta bacaklar', palyaçolar, rahvan atları, davul, zurna ve arbane ekipleri ile öğrenciler yer aldı. 

    Hindistan'da bir uçurtma festivali
    © AFP 2019 / DIPTENDU DUTTA
    Hindistan'da uçurtma ipleri üç kişinin canına mal oldu

    Meydanda ve müze bahçesinde gerçekleştirilen gösterilerin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, uçurtmalarını kentin tarihi evlerinin damlarından uçurdu.

    Mardin Valisi Mustafa Yaman, müze bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üçüncü festivalde de vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

    Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da festivale binlerce çocuğun katıldığını belirtti.

    Kilise bahçesinde oğlu ile uçurtma uçuran Ferit Özaltuğ, festivali sabırsızlıkla beklediklerini söyleyerek, "Çok güzel kortej yapıldı. Çocuklar rengarenk giyinmişlerdi. Festivallerin devamını bekliyoruz. Bu şekilde çocuğumla zaman geçirmiş oluyorum, bizim için güzel bir zaman oluyor." dedi.

     Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın'ında katıldığı festival, hafta sonu Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde, pazartesi günü de Savur'un Dereiçi ve Midyat'ın Anıtlı köylerinde devam edecek.

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