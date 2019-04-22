Billboard listesinde Beatles'tan bu yana bir ilk

Son olarak Time dergisi tarafından ‘Yılın En Etkili 100 Kişisi’ listesine seçilen Güney Koreli grup BTS müzik listelerindeki başarısını bir adım ileriye taşıdı.

K-pop boy band #BTS, the honorary tourism ambassador of #Seoul, scored its third No.1 Albums on the main Billboard 200 album chart with "Map of the Soul: Persona" in single year. Congratulations! 🎉🎉#ISeoulU #PersonaBillboardNo1 pic.twitter.com/RDtPGiwwcp — Seoul Government (@Seoul_gov) 22 Nisan 2019

Batı basınında adının başındaki 'K-Pop grubu' nitelemesinden sıyrılmaya başlayan BTS albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesine bu hafta son albümü ‘Map of the Soul: Persona ile ilk sıradan giriş yaptı.Böylelikle BTS 1 yıldan kısa süre içinde bu listede 3. kez birinci olan ilk grup oldu (2 Haziran 2018 tarihli listede ‘Love Yourself: Tear’, 8 Eylül 2018 tarihli listede ‘Love Yourself: Answer’).

Billboard’dan yapılan açıklamaya göre BTS Beatles’tan beri bunu başarabilen ilk grup olarak kayıtlara geçti.

BTS scores third No. 1 album on Billboard 200 chart with #MapOfTheSoulPersona https://t.co/w580A7nuGU pic.twitter.com/uou8XNjMqn — billboard (@billboard) 21 Nisan 2019

Beatles’ın 1995-96 aralığında çıkardığı ‘Anthology 1’, ‘Anthology 2’ ve ‘Anthology 3’ albümlerinin üçü de 1 yıldan daha kısa süre içinde Billboard 200 müzik listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

Korean boy band BTS just broke a YouTube record with over 78 million views in just 24 hours https://t.co/woaaisL7UT pic.twitter.com/ti9VYm6a6F — CNN (@CNN) 16 Nisan 2019

Billboard geçen yıl ‘Love Yourself: Tear'ın, 'son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hakim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm' olduğunu da açıklamıştı.

BTS’in 1 Mayıs’ta düzenlenecek Billboard Müzik Ödülleri’nde 2 kategoride adaylığı bulunuyor.

Grup, son albümleri ‘Map of the Soul: Persona’nın çıkış parçası olan ‘Boy With Luv’da kendilerine eşlik eden ABD’li şarkıcı Halsey ile performans sergileyecek.