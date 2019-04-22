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11:51 22 Nisan 2019
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    BTS

    Billboard listesinde Beatles'tan bu yana bir ilk

    © AP Photo / Jo Soo-jung
    Kültür & Sanat
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    Son olarak Time dergisi tarafından ‘Yılın En Etkili 100 Kişisi’ listesine seçilen Güney Koreli grup BTS müzik listelerindeki başarısını bir adım ileriye taşıdı.

    BTS- BM
    © REUTERS / Caitlin Ochs
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     Batı basınında adının başındaki 'K-Pop grubu' nitelemesinden sıyrılmaya başlayan BTS albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesine bu hafta son albümü ‘Map of the Soul: Persona ile ilk sıradan giriş yaptı.
    Böylelikle BTS 1 yıldan kısa süre içinde bu listede 3. kez birinci olan ilk grup oldu (2 Haziran 2018 tarihli listede ‘Love Yourself: Tear’, 8 Eylül 2018 tarihli listede ‘Love Yourself: Answer’).

    Billboard’dan yapılan açıklamaya göre BTS Beatles’tan beri bunu başarabilen ilk grup olarak kayıtlara geçti.

    Beatles’ın 1995-96 aralığında çıkardığı ‘Anthology 1’, ‘Anthology 2’ ve ‘Anthology 3’ albümlerinin üçü de 1 yıldan daha kısa süre içinde Billboard 200 müzik listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

    BTS
    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    Billboard geçen yıl ‘Love Yourself: Tear'ın, 'son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hakim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm' olduğunu da açıklamıştı.

    BTS’in 1 Mayıs’ta düzenlenecek Billboard Müzik Ödülleri’nde 2 kategoride adaylığı bulunuyor.

    Grup, son albümleri ‘Map of the Soul: Persona’nın çıkış parçası olan ‘Boy With Luv’da kendilerine eşlik eden ABD’li şarkıcı Halsey ile performans sergileyecek.

    Adı ve şarkı sözleriyle Dr. Murray Stein tarafından kaleme alınan ve analitik psikolojiye girişin en önemli eserlerinden biri kabul edilen ‘Jung's Map of the Soul: An Introduction’a selam çakan ‘Map of the Soul: Persona’ albümü 12 Nisan’da çıkmıştı. Söz konusu eser, albümün adı ve çıkış tarihinin belli olmasından çok önce grup üyeleri tarafından dinleyicilerine önerilen kitaplar arasındaydı.
    © Fotoğraf : BigHit Entertainment
    Adı ve şarkı sözleriyle Dr. Murray Stein tarafından kaleme alınan ve analitik psikolojiye girişin en önemli eserlerinden biri kabul edilen ‘Jung's Map of the Soul: An Introduction’a selam çakan ‘Map of the Soul: Persona’ albümü 12 Nisan’da çıkmıştı. Söz konusu eser, albümün adı ve çıkış tarihinin belli olmasından çok önce grup üyeleri tarafından dinleyicilerine önerilen kitaplar arasındaydı.

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