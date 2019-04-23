Oyuncu Efecan Şenolsun'dan açıklama: Asılsız iddiaları yargıya taşıyacağım

Cinsel saldırı ve hakaret suçundan hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı haberleri dün basına yansıyan oyuncu Efecan Şenolsun, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hem hakkındaki taciz iddialarını yalanladı hem de iddianamede hapis cezası isteminin yer almadığını söyledi.

'Yaşamayanlar’ dizisi setinde rol arkadaşı Elit İşcan’a tacizde bulunduğu iddia edilen oyuncu Efecan Şenolsun hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

© Fotoğraf : Twitter Oyuncu Efecan Şenolsun için cinsel saldırı suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Şenolsun hakkında bir algı yönetimi yapıldığını iddia etti.

Medyatava.com’da yer alan habere göre Efecan Şenolsun’un açıklaması şöyle:

“'Yaşamayanlar’ setinde yaşanan ve rol arkadaşımın gerçeği yansıtmayan ifadesine istinaden başlatılan hukuksal bir süreç içerisindeyiz.

Setteki oyuncu meslektaşlarım ve set çalışanları olmak üzere 16 kişinin iddianamede yer alan olayları görmediği ve duymadığı tanık ifadeleriyle sabittir. 2 kişinin ifadesinin savcılık makamı nezdinde ‘şüpheye mahal vermesi sebebiyle’ ceza davası ikame edilmiştir. Hukuksal olarak ‘olağan süreç’ devam etmektedir.

İddianamedeki ifadelerin asılsızlığını yargı sürecinde ortaya çıkaracağım. Gerçekte var olmayan bu iddiaları yargı mercileri de tespit edecektir.

‘BİLİNÇLİ BİR YÖNLENDİRME İLE KAMUOYU ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR’

Ayrıca hakkımda çıkan bazı haberlerde, iddianamede ‘7 ile 17 yıl arası hapis istendiği’ gibi ifadeler kesinlikle yer almamaktadır ve asılsızdır. Bilinçli bir yönlendirme ile kamuoyu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Yargı süreci tamamlanana kadar kamuoyu ve değerli basın mensupları olmak üzere herkesin hassasiyetini rica etmekteyim.

Böylesine hayati bir konuda hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve kişilik hakkıma saldıranlar ile ilgili konuyu yargıya taşıyacağımı belirtmek isterim.

Adaletin tecelli edeceğine inancım sonsuzdur.”