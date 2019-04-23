Oyuncu Efecan Şenolsun'dan açıklama: Asılsız iddiaları yargıya taşıyacağım

'Yaşamayanlar’ dizisi setinde rol arkadaşı Elit İşcan’a tacizde bulunduğu iddia edilen oyuncu Efecan Şenolsun hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Medyatava.com’da yer alan habere göre Efecan Şenolsun’un açıklaması şöyle:
“'Yaşamayanlar’ setinde yaşanan ve rol arkadaşımın gerçeği yansıtmayan ifadesine istinaden başlatılan hukuksal bir süreç içerisindeyiz.
Setteki oyuncu meslektaşlarım ve set çalışanları olmak üzere 16 kişinin iddianamede yer alan olayları görmediği ve duymadığı tanık ifadeleriyle sabittir. 2 kişinin ifadesinin savcılık makamı nezdinde ‘şüpheye mahal vermesi sebebiyle’ ceza davası ikame edilmiştir. Hukuksal olarak ‘olağan süreç’ devam etmektedir.
İddianamedeki ifadelerin asılsızlığını yargı sürecinde ortaya çıkaracağım. Gerçekte var olmayan bu iddiaları yargı mercileri de tespit edecektir.
‘BİLİNÇLİ BİR YÖNLENDİRME İLE KAMUOYU ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR’
Yargı süreci tamamlanana kadar kamuoyu ve değerli basın mensupları olmak üzere herkesin hassasiyetini rica etmekteyim.
Böylesine hayati bir konuda hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve kişilik hakkıma saldıranlar ile ilgili konuyu yargıya taşıyacağımı belirtmek isterim.
Adaletin tecelli edeceğine inancım sonsuzdur.”
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