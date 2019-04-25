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15:40 25 Nisan 2019
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    Game of Thrones'un 8. sezon yeni fragmanı yayınlandı

    Asya kendi Game of Thrones'unu yapabilir: Hikayemiz çok, birkaç da ejderha eklersek...

    © Fotoğraf : Twitter/HBO
    Kültür & Sanat
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    Dünya çapında fenomen haline gelen Game of Thrones final sezonuyla konuşulmaya devam ederken, dizinin yayıncısı HBO’nun bir yöneticisi ‘Asya’nın 10 yıl içinde kendi Taht Oyunları’nı yaratabileceğini savundu.

    This image released by HBO shows Kit Harington, left, and Emilia Clarke on the season finale of Game of Thrones. The series set yet another audience record Sunday with its seventh-season finale.
    © AP Photo / Macall B. Polay/HBO
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    Dizinin yayıncısı HBO’nun Asya Direktörü  Jessica Kam-Engle, “Asya 10 yıl içinde kendi Game of Thrones’unu yaratacak güçte. Şu anda gördüğümüz gibi, çok daha fazla büyük bütçeli TV yapımı var, mesela Çin’de, oldukça yüksek yapım değerlerine sahipler” dedi.

    ‘HİKÂYE BOLLUĞUMUZ VAR’

    The Hollywood Reporter’a konuşan Kam-Engle, “Hikâyeler açısından bakarsak, Asya imparatorluklarında güç mücadelelerini anlatan drama bolluğu var. Bunlara birkaç ejderha eklersek, Game of Thrones’un temelinde yatan şeyi elde ederiz” ifadelerini kullandı.

    Kit Harington portrays Jon Snow in a scene from the seventh season of HBO's Game of Thrones.
    © AP Photo / Helen Sloan/Courtesy of HBO
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    Asya’nın anlatacak hikâyeleri ve parlak yetenekleri olduğunu söyleyen Kam-Engle, küresel izleyiciyi çekecek ve konuya büyük ölçekli bakabilecek dizi sorumlularına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

    ‘KÜRESEL İZLEYİCİYE ODAKLANMAK GEREK’

    Çin’in pahalı yapımları karşılayabilecek ekonomisi olmasını, Hindistan’ın bir yıl içinde yüzlerce film üretmesini örnek veren yönetici, tek eksiğin ‘küresele odaklanmak’ olduğunu savundu.

    Yönetici, “Game of Thrones gibi bir yapım, bir ya da iki kişinin eforuyla değil, binlerce uzmanın emeğiyle yaratılıyor. Küresel izleyiciye odaklanma yeteneği gerektiriyor. Dizi, bir günde belki de dört ülkede birden çalışan farklı yapım ekiplerine sahip. Bu tarzda dizi sorumlularımız olmayabilir. Asya’da uzmanlar geleneksel olarak yerel izleyiciye odaklanmak üzere eğitiliyorlar. Bu aşamada dünyayı hedefleyecek profesyonellerimiz yok. Onları dışarıdan getirtmek durumunda kalabiliriz” dedi.  

    YİNE DE ‘ÖNCE KENDİ MAHALLEMİZ’ DEDİ

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
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    Ancak Jessica Kam-Engle, ‘Asya tarzı Game of Thrones’un başarıya ulaşması için, küresel izleyici kadar yerel izleyici için de cazip kılınması gerektiğini vurguladı.

    Kam-Engle, “Asyalı izleyicilerin kendi ihtiyaçları var, bunu bypass edip dünyayı hayran bırakacak bir Çin ya da Japon yapımı peşinde koşarsak, yerel izleyicilerimizi de kaybedebiliriz. Önce kendi mahallemizle ilgilenmeliyiz” diye konuştu.

    FİNAL SEZONU ŞEREFİNE AYAKKABI TASARLAMIŞTI

    HBO Asya daha önce de dizinin final sezonu için dört özel yapım Game of Thrones spor ayakkabı tasarlamıştı.

    Tasarımlarda Ak Gezenler için Adidas Micro R1, Lannister Hanesi için Adidas Continental 80s, Stark Hanesi için Adidas Falcons ve Targaryen Hanesi için Adidas Stan Smith kullanılmıştı.

    Etiketler:
    yapım, izleyici, küresel, final, Jessica Kam-Engle, kanal, Japonya, Hindistan, Çin, Asya, Taht Oyunları, Dizi, HBO, Game of Thrones
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