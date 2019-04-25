Asya kendi Game of Thrones'unu yapabilir: Hikayemiz çok, birkaç da ejderha eklersek...

‘HİKÂYE BOLLUĞUMUZ VAR’
The Hollywood Reporter’a konuşan Kam-Engle, “Hikâyeler açısından bakarsak, Asya imparatorluklarında güç mücadelelerini anlatan drama bolluğu var. Bunlara birkaç ejderha eklersek, Game of Thrones’un temelinde yatan şeyi elde ederiz” ifadelerini kullandı.
‘KÜRESEL İZLEYİCİYE ODAKLANMAK GEREK’
Çin’in pahalı yapımları karşılayabilecek ekonomisi olmasını, Hindistan’ın bir yıl içinde yüzlerce film üretmesini örnek veren yönetici, tek eksiğin ‘küresele odaklanmak’ olduğunu savundu.
Yönetici, “Game of Thrones gibi bir yapım, bir ya da iki kişinin eforuyla değil, binlerce uzmanın emeğiyle yaratılıyor. Küresel izleyiciye odaklanma yeteneği gerektiriyor. Dizi, bir günde belki de dört ülkede birden çalışan farklı yapım ekiplerine sahip. Bu tarzda dizi sorumlularımız olmayabilir. Asya’da uzmanlar geleneksel olarak yerel izleyiciye odaklanmak üzere eğitiliyorlar. Bu aşamada dünyayı hedefleyecek profesyonellerimiz yok. Onları dışarıdan getirtmek durumunda kalabiliriz” dedi.
YİNE DE ‘ÖNCE KENDİ MAHALLEMİZ’ DEDİ
Kam-Engle, “Asyalı izleyicilerin kendi ihtiyaçları var, bunu bypass edip dünyayı hayran bırakacak bir Çin ya da Japon yapımı peşinde koşarsak, yerel izleyicilerimizi de kaybedebiliriz. Önce kendi mahallemizle ilgilenmeliyiz” diye konuştu.
FİNAL SEZONU ŞEREFİNE AYAKKABI TASARLAMIŞTI
HBO Asya daha önce de dizinin final sezonu için dört özel yapım Game of Thrones spor ayakkabı tasarlamıştı.
Tasarımlarda Ak Gezenler için Adidas Micro R1, Lannister Hanesi için Adidas Continental 80s, Stark Hanesi için Adidas Falcons ve Targaryen Hanesi için Adidas Stan Smith kullanılmıştı.
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