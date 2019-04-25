Yapımcılar da açıkladı: Daniel Craig 5. kez James Bond olacak

Önce 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' diyen, ardından Nisan 2020'de çıkacak yeni James Bond filminde ünlü ajan karakterine hayat vereceğini açıklayan Daniel Craig'in rolü yapımcılar tarafından da resmen duyuruldu.

© AFP 2019 / VICTOR CRUZ Aktör Daniel Craig yeniden Bond'u canlandıracak

Craig, Bond yapımcıları ve yönetmen Cary Fukunaga bugün Ian Fleming'in tüm Bond romanlarını yazdığı Jamaika'da 25. James Bond filmini tanıttı. Henüz adı belli olmayan filmin bir bölümünün Jamaika'da çekileceği açıklandı, oyuncular da belli oldu. Buna göre bir dönem bir kez daha Bond karakterine hayat verip vermeyeceği yılan hikayesine dönen Craig'in filmdeki yeri kesinleşti.

14 yıl önceki Casino Royale filminden bu yana 5. ve son kez James Bond karakterini canlandıracak olan 51 yaşındaki Craig aynı zamanda bu rolü en uzun süredir oynayan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

JUST IN: British actor Daniel Craig to star as James Bond for fifth time in untitled 25th Bond movie -producers pic.twitter.com/qd80OgQrrE — Reuters Top News (@Reuters) April 25, 2019

Bununla birlikte Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek'in hikayenin kötü adamı olarak filme dahil edildiği doğrulandı. Video yoluyla kısa bir mesaj gönderen Malek, "Bu 25. filmde Bay Bond'un işinin kolay olmayacağına söz veriyorum" dedi.

And finally Rami Malek joins the cast of #BOND25 pic.twitter.com/5AzLJIuVo0 — James Bond (@007) April 25, 2019

​Bond serisinin bir önceki filmi Spectre'de rol alan Fransız oyuncu Léa Seydoux da son filmde yeniden Bond kızını canlandıracak.

Making a welcome return in #BOND25 is Dr Madeleine Swann, played by Léa Seydoux… pic.twitter.com/av1DYLIIUz — James Bond (@007) April 25, 2019

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