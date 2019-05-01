Kayıt
05:19 01 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yevgeniya Tirdatova

    ‘Büyük festivaller Türk filmleri için mücadele ediyor’

    © Fotoğraf : Uluslararası Moskova Film Festivali basın servisi
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (18)
    0 10

    41. Moskova Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Türk Sinemasının Yolları adlı programın küratörü Tirdatova, Türk filmlerinin tüm dünyada çok beğenildiğini söyledi.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin onur konuğu ülke olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi. Rusya Tiyatrosu’nda düzenlenen törende, festivalin jüri üyeleri arasında yer alan Güney Koreli Yönetmen Kim Ki-duk (sağda) ile oyuncu Irina Bezrukova (fotoğrafta), kırmızı halıda gazetecilere poz verdi.
    © AA / Sefa Karacan
    Türkiye'nin 'onur konuğu' olarak katıldığı 41. Moskova Uluslararası Film Festivali sona erdi
    Moskova Uluslararası Film Festivali’ne katılacak filmleri seçen isimlerden yönetmen ve yapımcı Yevgeniya Tirdatova, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Türk sineması dünya genelindeki festivallerin büyük ilgisini çekiyor, çünkü Türk sanat filmlerinin çizgisini Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi güçlü isimler geliştiriyor. Elbette onlar Türk sinemasının çıtasını çok yükseklere çıkarıyor ve en büyük festivaller onların filmleri için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

    Bu bağlamda Moskova Film Festivali’nin istisna olmadığını kaydeden Tirdatova, “Ben uzun zamandır Türk sinemasıyla ilgileniyorum ve Moskova Film Festivali’nde her zaman en az bir Türk filmi yarışır” dedi.

    Rusya-Türkiye karşılıklı kültür ve turizm yılı kapsamında düzenlenen Türk Sinemasının Yolları programının başarıyla geçtiğini dile getiren Tirdatova, program kapsamında seyircilere, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı ve Semih Kaplanoğlu’nun Buğdayfilmleri dahil 7 Türk eserinin gösterildiğini anlattı.

    Sinema
    © AA /
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türkiye onur konuğu
    1960’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nden iltica eden dünyaca ünlü bale sanatçısı Rudolf Nureyev’le ilgili film üzerinde çalışırken Türkiye ve Türkleri yakından tanıma fırsatını yakalandığını söyleyen Tirdatova, Nureyev’in biyografisinde Türkiye’nin geniş bir yere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de bir ada satın almak istiyordu, çünkü bu bölgeyi çok seviyordu. Sovyetler Birliği’ne çok yakındı. Türkiye’nin Karadeniz kıyısına oturup yasak olduğu Sovyetler yönüne bakıyordu. Bu filmi yapma sürecinde, 2-3 yıl önceydi, Türkiye’yi enine boyuna gezdik. Rudolf Nureyev’in ada arayışı içinde gezdiği yerlere gittik. Film de zaten ‘Rudolf Nureyev: Hayalindeki Ada’ adını taşıyor. İşte benim Türkiye’ye olan büyük, çok büyük bağlılığım” dedi.

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (18)
    Etiketler:
    2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı, sinema, Moskova Uluslararası Film Festivali
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rosgvardiya - ilk güzellik foto yarışı
    Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları belirlendi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet