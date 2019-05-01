‘Büyük festivaller Türk filmleri için mücadele ediyor’

Moskova Uluslararası Film Festivali’ne katılacak filmleri seçen isimlerden yönetmen ve yapımcı Yevgeniya Tirdatova, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Türk sineması dünya genelindeki festivallerin büyük ilgisini çekiyor, çünkü Türk sanat filmlerinin çizgisini Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi güçlü isimler geliştiriyor. Elbette onlar Türk sinemasının çıtasını çok yükseklere çıkarıyor ve en büyük festivaller onların filmleri için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.
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Bu bağlamda Moskova Film Festivali’nin istisna olmadığını kaydeden Tirdatova, “Ben uzun zamandır Türk sinemasıyla ilgileniyorum ve Moskova Film Festivali’nde her zaman en az bir Türk filmi yarışır” dedi.
Rusya-Türkiye karşılıklı kültür ve turizm yılı kapsamında düzenlenen Türk Sinemasının Yolları programının başarıyla geçtiğini dile getiren Tirdatova, program kapsamında seyircilere, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı ve Semih Kaplanoğlu’nun Buğdayfilmleri dahil 7 Türk eserinin gösterildiğini anlattı.
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