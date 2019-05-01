IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik

Rudaw'da yer alan habere göre Talabani Twitter hesabından, “Keşke Arya Stark’i bir sonraki kabinemizde Bakan yapabilseydik” paylaşımında bulundu.

I wish we could have #AryaStark as a minister in our next cabinet. #GoT — Qubad Talabani (@qubadjt) April 29, 2019

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© Fotoğraf : IMDb Game of Thrones oyuncularının bölüm başına kazandıkları meblağ

Tutuğunu koparak bir kadın figürü olan Arya Stark Game Of Thrones dizisinde ön plana çıkıyor.

Maisie Williams tarafından canlandırılan Arya Stark karakteri başına buyruk, sırdan istekleri olmayan farklı bir kadın olarak rol alıyor.

Amerikan yapımı Game Of Thrones, David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir.

Son zamanlarda dünya çapında izlenmeye başlayan dizi yeni sezonuyla Home Box Office’de (HBO) ekranlara geliyor.