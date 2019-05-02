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11:51 02 Mayıs 2019
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    Sinema

    Yönetmenler Birliği kuruldu

    © AA /
    Kültür & Sanat
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    Yönetmen Altan Dönmez, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bildiriyle, Yönetmenler Birliği’nin (YÖN-BİR) oluşturulduğunu açıkladı.

    © AA / Sefa Karacan
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    Gazete Duvar’da yer alan habere göre yönetmen Altan Dönmez, "Yönetmenler olarak; içerik ve üretilen eserlerin kalitesinin arttırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bilgi, birikim paylaşılması ve daha birçok sorunun üstesinden gelebilmek adına" meslek örgütü kurduklarını açıkladı.

    Dönmez, ilk toplantılarını 11 Mayıs Cumartesi günü yapacaklarını belirtti.

    YÖN-BİR’de son dönemlerde yönettiği dizi ve filmlerle öne çıkan Onur Saylak da yer alıyor.

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    Hadi hayırlısı...

    OnurSaylak (@onursaylak)'in paylaştığı bir gönderi ()

    ‘BİR OLMAK ADINA DESTEK BEKLİYORUZ’

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    © AA /
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    Altan Dönmez’in paylaştığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

    “Bizler; Sinema ve Televizyon sektöründe hizmet veren Yönetmenler olarak; içerik ve üretilen eserlerin kalitesinin arttırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bilgi, birikim paylaşılması ve daha birçok sorunun üstesinden gelebilmek adına, diğer sektör oluşumları ile birlikte sürdürebilir, uygulanabilir, öneriler çözümler üretmek kapsamında YÖNETMENLER BİRLİĞİ’ni (YÖN-BİR) oluşturduk.

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    #yönetmenlerbirliği

    Altan Dönmez (@ltndnmz)'in paylaştığı bir gönderi ()

    11 Mayıs 2019 Cumartesi günü büyük bir katılımla sektöre hizmet veren yönetmenler olarak bir araya gelip ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve mesleğimiz adına bu yoldaki önemli adımı atmış olacağız. Bir olmak, birlik olmak adına, haberi olmayan tüm meslektaşlarımızın bu oluşuma katılarak destek vermelerini bekliyoruz.”

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    Etiketler:
    yönetmen, Yönetmenler Birliği, Altan Dönmez, Onur Saylak
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