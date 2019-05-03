Afyonkarahisar'da 'Sucuk Ekmek Caz'

NG Afyon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Sucuk Ekmek Caz" başlıklı konserde, Çalı'ya Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşlik etti.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Suudi Arabistan'da ilk caz festivali

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Çalı, festivali ilk duyduğunda böyle bir organizasyonun Afyonkarahisar'da düzenlenmesinden dolayı bir şaşkınlık yaşadığını söyleyerek, "İnsanların bu festivale destek vermesi gerçekten muhteşem." ifadesini kullandı.

Çalı, cazın Türkiye'deki müzik dünyasında biraz dışarıda kaldığına işaret ederek, "Maalesef kültürümüzün çok dışında. Afyon'un bu konuya destek veriyor olması bence çok önemli. Bence insanların caza daha fazla duyarlı olması ve bu festivale destek vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Çalı, konser boyunca seslendirdiği Latin caz şarkılarının yanı sıra yerli caz eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.