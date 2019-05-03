Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Atıklara yeni bir bakış kazandıran Mihailova, çöplere yeni bir bakış kazandırıyor.
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Mihailova’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda bir kola kutusu, bir poşet ve bir kağıt parçasının bir araya gelerek ortaya bambaşka manzaralar çıkardığı görülüyor.
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Mihailova, çalışmalarıyla doğadan alınıp tahrip edilen güzellikleri değerlendiriyor.
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Mihailova, Moskova sokaklarından, marketlerinden topladığı objelerin geçen yıl fotoğraf editörü olarak çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra sanat eserlerine dönüştüğünü belirtiyor.
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Vouge’a yaptığı açıklamada farklı nesneleri toplama gibi bir alışkanlığı olduğunu belirten genç sanatçı “Ben markete gidip armutların altında duran o pembe kağıdı gören kişiyim” sözleriyle kendisini anlatıyor.
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