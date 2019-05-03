Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Atıklara yeni bir bakış kazandıran Mihailova, çöplere yeni bir bakış kazandırıyor.

View this post on Instagram 🌷31🌷 A post shared by Ksenia Mikhailova (@ukosina) on Apr 12, 2019 at 2:19am PDT

Mihailova’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda bir kola kutusu, bir poşet ve bir kağıt parçasının bir araya gelerek ortaya bambaşka manzaralar çıkardığı görülüyor.

View this post on Instagram 🥥 A post shared by Ksenia Mikhailova (@ukosina) on Oct 27, 2018 at 1:07am PDT

Mihailova, çalışmalarıyla doğadan alınıp tahrip edilen güzellikleri değerlendiriyor.

View this post on Instagram 🧼 A post shared by Ksenia Mikhailova (@ukosina) on Mar 11, 2019 at 2:03am PDT

Mihailova, Moskova sokaklarından, marketlerinden topladığı objelerin geçen yıl fotoğraf editörü olarak çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra sanat eserlerine dönüştüğünü belirtiyor.

View this post on Instagram 🐁 A post shared by Ksenia Mikhailova (@ukosina) on Feb 27, 2019 at 12:01am PST

Vouge’a yaptığı açıklamada farklı nesneleri toplama gibi bir alışkanlığı olduğunu belirten genç sanatçı “Ben markete gidip armutların altında duran o pembe kağıdı gören kişiyim” sözleriyle kendisini anlatıyor.

View this post on Instagram 🕯 A post shared by Ksenia Mikhailova (@ukosina) on Nov 12, 2018 at 2:52am PST