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16:37 06 Mayıs 2019
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    Saç tutamı gerçekten Da Vinci'nin mi?

    İtalya'da DNA testi yapılacak: Saç tutamı gerçekten Da Vinci'nin mi?

    © AFP 2019 / VINCENZO PINTO
    Kültür & Sanat
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    Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin doğum yeri olan İtalya'nın Vinci kasabasında, ressama ait olduğu iddia edilen bir tutam saçın ilk kez yer aldığı bir serginin açılışı yapıldı. Müzenin müdürü, saçların gerçekten Leonardo'ya ait olup olmadığını belirlemek için DNA testleri yapmayı planladıklarını söyledi.

    Leonardo Da Vinci: İtalya ve Fransa liderleri 500 yıl önce ölen Rönesans dahisinin mezarı başında bir araya geldi
    © AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER
    Leonardo Da Vinci: İtalya ve Fransa liderleri 500 yıl önce ölen Rönesans dahisinin mezarı başında bir araya geldi
    Leonardo Da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü için doğum yeri İtalya'nın birçok kentinde etkinlikler düzenleniyor.

    Bu kapsamda, 2 Mayıs 1519'da ölen Rönesans dahisi Da Vinci'nin doğduğu kasaba Vinci'de de ressama ait olduğu iddia edilen bir tutam saçın ilk kez yer aldığı bir serginin açılışı gerçekleştirildi. 

    Museo Ideale Da Vinci isimli müzenin müdürü Alessandro Vezzosi, saçların 1863 yılında ressamın yaşadığı kasabadan toplandığını söyledi. Saçları toplayan kişinin kimliğiyle ilgili bir bilgi vermeyen Vezzosi, daha sonra ABD'li bir koleksiyonerin 1925'te bu saçları satın aldığını ve ölmeden önce saçları sattığı başka bir koleksiyonerin de kendilerine verdiğini söyledi. 

    Da Vinci'ye ait olduğu iddia edilen bir tutam saçın ilk kez yer aldığı sergi
    © AFP 2019 / VINCENZO PINTO
    Da Vinci'ye ait olduğu iddia edilen bir tutam saçın ilk kez yer aldığı sergi

    Vezzosi ayrıca, saçın gerçekten Leonardo'ya ait olup olmadığını belirlemek için DNA testleri yapmayı planladıklarını söyledi.

    Sanatçı kendisi hiç evlenmemiş ve doğrudan mirasçı bırakmamış olduğundan DNA testi için Da Vinci'nin babasından doğan diğer çocukların soy ağaçlarından faydanılacağı belirtildi.

    Ancak uzmanlar, çocuğu olmamış bir kişinin soyunun 500 yıldan fazla geriye gidilerek tespit edilebilmesinin imkansız olduğunu belirtiyor.

    İtalya'nın en önemli müzelerinden Floransa'daki Uffizi'nin müdürü Eike Schmidt ise bu saç tellerinin Leonardo Da Vinci'ye ait olduğunu iddia etmeyi "saçmalık" diye niteledi.

    Leonardo Da Vinci anısına çıkarılan 4 pulun tanıtımı için Uffizi'de düzenlenen törende konuşan Schmidt, "Hiçbir uzman buna inanmıyor, üstelik de Leonardo'ya ait bir saç tutamının Amerika'da bir özel koleksiyonda bulunması son derece düşük bir ihtimal" dedi.

    Saç tutamı gerçekten Da Vinci'nin mi?
    © AFP 2019 / VINCENZO PINTO
    Saç tutamı gerçekten Da Vinci'nin mi?

     

    Etiketler:
    Müze, DNA testi, İtalya, Leonardo da Vinci
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