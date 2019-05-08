Jean-Pierre Jeunet, Amélie’nin devam filmini istememiş: Aynı oyuncu, aynı Paris olmayacaktı

Ünlü yönetmen Jean-Pierre Jeunet, en bilinen ve çok sevilen filmlerinden Amélie’nin devam filmini çekmesi için yapılan teklifleri reddettiğini açıkladı. Devam filmini ‘kötü fikir’ diye niteleyen yönetmen, “Aynı oyuncu, aynı Paris olmayacaktı. Paris çirkin bir şehre dönüştü” yorumunu yaptı.

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Notre Dame Katedrali'nde 850 yıllık tarih yandı

2001 yılında izleyiciyle buluşan filminin 20. yıldönümü öncesinde IndieWire’a konuşan Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet, fenomen olan filminin devamını çekmesi için kendisine yapılan pek çok teklifi reddettiğini açıkladı.

Devam filmini ‘kötü fikir’ olarak niteleyen Jeunet, filme adını veren Amélie Poulain karakterini canlandıran Audrey Tautou’nun oynamamasını da buna gerekçe olarak gösterdi.

Paris’te çekim yapmanın zorluklarına ve şehirde devam eden inşaat projelerine de değinen Jeunet, “Paris şu anda çirkin” dedi. Jeunet, "Aynı Paris de olmayacaktı, şu an her yerde inşaat alanları var ve Paris’te çekim yapmak zor, çirkin bir şehre dönüştü" ifadelerini kullandı.

FİLMİN PARODİSİNİ YAPACAK

Ünlü yönetmen ayrıca, Amélie’nin yapımını anlatan bir ‘mockumentary’ (hiciv amacıyla hazırlanan, konuyu belgesel tarzında anlatan yapımlar) üzerinde çalıştığını da söyledi.

© REUTERS / Philippe Wojazer Paris'te yerleştirilen açık hava pisuarları tepki çekti

Peter Jackson’ın benzer amaçla çektiği ‘Forgotten Silver’ filminden esinlendiğini söyleyen Jean-Pierre Jeunet, “Ahmaklık olacak, eğlenceli ve ucuz bir şey olacak diye umuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yapımın ne zaman görücüye çıkacağın dair bir tarih vermeyen yönetmen, bu belgeseli de Amélie’de birlikte çalıştığı senarist Guillaume Laurant ile hazırladığını söyledi.

'FİLM YAPMAK İÇİN SAVAŞ VERİYORUM'

Jean-Pierre Jeunet, son olarak 2013 yılında Türkiye’de ‘Kahraman Çocuk’ adıyla bilinen ‘The Young and Prodigious TS Spivet’ filmiyle beyaz perdedeydi.

Ünlü yönetmen, “Dört yıldır film yapmak için savaş veriyorum çünkü dünya şu anda çok farklı yer. Benim filmlerim alışılmadık ve alışılmadık filmler için güzel bir zaman değil, çünkü insanlar riske girmeden kâr elde etmek istiyor” dedi.