Prodigy solisti Flint’in kanında kokain, alkol ve kodein bulunduğu anlaşıldı

Şarkıcının daha önce yaşadığı Dunmow, Essex'deki ölüm olaylarının soruşturulduğu inceleme odasından yapılan açıklamada, Flint’inkesin ölüm nedeninin tespit edilemediği, fakat şarkıcının kanında kokain, alkol ve kodein bulduğu belirtildi.

© AP Photo / Joel Ryan Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu

Açıklamada, “Yapılan otopsi sonucunda (Flint’in) vücudunda önemli miktarda kokain, alkol ve kodein tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Davaya bakan kıdemli sorgu yargıcı Caroline Beasley-Murray, ölüm nedeninin intihar olduğuna inanmaya meyilli olduğunu, ancak dava verilerinin böyle bir sonuca varılması için yeterli derecede kanıt sunmadığını vurguladı.

Murrey, “Ölümün tesadüf olduğuna ya da Flint’in oyunlarının bir sonucu olduğuna dair önemli bir kanıt yok. Kesin hüküm vermemeyi düşünüyorum. O gün zihninde tam olarak nelerin olup bittiğini asla öğrenemeyeceğiz. Bu nedenle kesin hüküm vermiyorum” açıklamasında bulundu.

© AFP 2019 / Ed Jones Prodigy solisti Flint intiharı önceden planlamış

Flint’in yakınları ve grubun yöneticisiyse duruşmaya katılmadı.

Prodigy grubuna dansçı olarak katılan, ancak daha sonra grubun solisti olan, 49 yaşındaki Keith Flint geçen mart ayının başında Dunmow, Essex'deki evinde ölü bulunmuştu. Grubun kurucusu Liam Howlett, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Flint'inintihar ettiğini ifade etmişti.