Khaleesi, unutulan Starbucks bardağı için 'kayıp gezgin'e işaret etti

Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Kupa taşıyıcısı Starbucks çayı içmiyor, ah ve bu spoiler değil, sadece kayıp gezgin çekime ara verip bir fincan çay-kahve için eve dönüyor” dedi.

Dizi setinde çekilen bir kareyi de Instagram hesabından paylaşan Clarke, bu fotoğrafta elinde bir kahve bardağı tutuyor ancak bardağın üzerinde herhangi bir Starbucks logosu bulunmuyor.

Sahnede görünen bardağın dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a değil ‘Paper Cup’ isimli küçük bir kafeye ait olduğu iddia edildi.

Dizinin bazı sahnelerinin çekildiği sete çok yakın olan kafenin sahibi, Emilia Clarke'ın kafeyi sık sık ziyaret ettiğini söyledi.

Dizinin final sezonunun, Türkiye saatleriyle Pazartesi sabaha karşı yayınlanan dördüncü bölümünde Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı.

Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görülüyordu.

Starbucks, 'Dragon Drink' (Ejderha İçeceği) adını verdiği ürününü hatırlatarak, "Daenerys'in ejderha içeceği sipariş etmemesine şaşırdık" diye şaka yapmıştı.

2.3 MİLYAR DOLARLIK 'HATA'

Fenomen dizinin yayımcısı HBO kanalı, bardağın ‘yanlışlıkla’ sahnede görüldüğünü kabul etmişti.

Ancak HBO bu iddiaları yalanlasa da olay Starbucks’a yaradı. Medya takip platformu Critical Mention'ın verilerine göre yapılan bu hata Starbucks için 2.3 milyar dolarlık bir reklam ve tanıtım yapılmasına yol açtı.

Bu rakam, reklamcılık tarihinde ulaşılan en yüksek değerler arasına girdi.