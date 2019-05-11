Game of Thrones oyuncusundan yeni bölümde ‘ikinci ejderha’ sinyali

Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonun başlamasıyla yeni bölümleri merakla bekleyen izleyicilere seslenen Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk, yeni bölümde bir ejderha daha yer alabileceğini ifade etti.
Dizideki Euron Greyjoy karakterini canlandıran Asbæk’in Instagram’dan paylaştığı fotoğrafın altında, geçen bölümde sadece bir ejderhanın hayatta kalmasına rağmen beşinci yeni bölümde 2 ejderhanın yer alabileceğini yazdı.
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Gone with the wind....!!!? Maybe.... can’t wait for episode 5....there will be light! And death.... and coffee cups... Oreos...?...you might see a dragon...or two...or none...🤷🏼♂️☠️ ...#thesuspenseiskillingme #shouldhavereadthescripts #gameofthrones #babyshower #❤️ #dragonslayer #eurongreyjoy #whatisdeadmayneverdie #butprobablystillisdeadifyouaskme #whoknows btw. What an incredible view. The set designers on GOT are amazing and you feel extremely small and humble 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 thanks
Dizinin geçen bölümünde görüntülenen Starbucks bardağı konusunu da hatırlatan oyuncu, şakacı bir üslupla izleyicilerin ilerideki bölümlerde daha da çok kahve bardağı ve hatta Oreo ürünleri de görebileceğini ifade etti.
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