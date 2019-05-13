CHP'li vekil Sümela'nın kayıp hazinelerinin peşine düştü

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM'de soru önergesi vererek Sümela Manastırı'nın kayıp hazinelerinin akıbetini sordu. Kaya, "Trabzonlular olarak, Sümela Manastırı'ndan çıkarılan ve dünya mirası olabilecek değerdeki eserlerin Trabzon'a geri getirilmesini istiyoruz ve Maçka ilçemizde kurulacak bir müze ile sergilenerek insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Kaya, Devlet Arşivleri’nde yer alan kayıtlara göre 1925 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nun Başbakanlık'a yazdığı yazı ile Sümela Manastırı'nda define ve kıymetli bazı eşyaların çıkarıldığına dair hükümete ihbarda bulunduğunu hatırlattı.

Kaya, "Bu yazı üzerine o dönem Trabzon Vilayeti’nden ihbarın değerlendirilmesi istenmiştir. Trabzon Maarif Müdürü’nün başkanlığında konuyu incelemek üzere heyet oluşturulmuştur. Heyetin inceleme ve araştırmasında taş duvarlar arasındaki mahzende çok sayıda eşya, edevat ve el yazısı kitaplar bulunmuştur. Bunun üzerine çıkarılan bazı define ve kıymetli eşyaların Asar-ı Atika Nizamnamesi gereğince Ankara’daki müzeye götürüldüğü belirtilmiştir. Define halinde bulunan bu eserlerin akıbeti konusunda bugün net bir bilgi yoktur. Yine Sümela Manastırı’ndan alınan çok sayıda kitabın da Ankara’da bir kütüphanede olduğundan bahsedilmektedir" dedi.

Arşivde yer alan resmi yazışmalara göre define olarak söz edilen manastırda bulunan ve kayıt altına alınan eserleri sıralayan Kaya, şöyle devam etti:

"Bir adet altın yaldızlı hızmayla kaplanmış bir taç, bir sandık içinde gümüşle altın yaldızlı, üzerinde Rusça yazılı mine ve taşlarla süslenmiş tabak takımı, 125 gram ağırlığında etrafı yeşil taşlarla süslü, etrafı işlemeli hac ve ayağı, 350 gram ağırlığında altın yaldızlı gümüş ayaklı kupa, sekiz adet üçer kilo ağırlığında yedi parça kupayla birlikte kaşık takımı, iki adet 250 kilogram ağırlığında kilise şeklinde kahve şeker kutuları, Bir kilo 600 gram ağırlığında gümüş sini, bir kg ağırlığında yedi parça gümüş tepsi, çok sayıda el yazması kitap bulunmaktadır. Bu define ve kıymetli eşyaların bugün nerede olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Biz Trabzonlular olarak, Sümela Manastırı’ndan çıkarılan ve dünya mirası olabilecek değerdeki eserlerin Trabzon’a geri getirilmesini istiyoruz ve Maçka ilçemizde kurulacak bir müze ile sergilenerek insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, TBMM Başkanlığ'ına verdiğim önerge ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanı’na Sümela Manastırı’ndan çıkarılan define ve kıymetli eşyaların akıbetini sordum."

'RESTORASYON SIRASINDA DEFİNE VE DEĞERLİ EŞYA BULUNDU MU?'

Ayrıca Trabzon ve Maçka ilçesi için turizm ve ekonomi açısından büyük bir önemi olan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından bu yana restorasyon gerekçesiyle ziyarete kapatıldığını hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

"Döneminin imkân ve olanaklarıyla 20 yıla yakın bir sürede inşa edilen Sümela Manastırı’nın günümüz teknolojisiyle 4 yıla yakın bir sürede restorasyonunun hâlâ tamamlanamaması kabul edilemez bir durum olmakla birlikte gerekçeleri de merak edilen bir konudur. Sümela Manastırı’nda 2016 yılında başlayan ve 3 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları sırasında herhangi bir define veya değerli eşya bulunmuş mudur? 4 yıla yakın bir süredir ziyarete kapalı durumda olan Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmalarının bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir? Sümela Manastırı’nın tamamı ne zaman tekrardan ziyarete açılacaktır?"

Kaya, ayrıca 1950’lerde Türkiye'nin NATO’ya girişiyle birlikte sahipsiz ve korumasız haldeki Sümela Manastırı’ndan o dönemde Amerikalı NATO askerlerinin kamyonlarla malzeme çıkardığı, hatta bu eserler arasında üzerinde üzüm ve asma figürlerinin bulunduğu kapıların olduğundan bahsedildiğini de hatırlattı.