Kayıt
15:33 13 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sümela Manastırı

    CHP'li vekil Sümela'nın kayıp hazinelerinin peşine düştü

    DHA
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM'de soru önergesi vererek Sümela Manastırı'nın kayıp hazinelerinin akıbetini sordu. Kaya, "Trabzonlular olarak, Sümela Manastırı'ndan çıkarılan ve dünya mirası olabilecek değerdeki eserlerin Trabzon'a geri getirilmesini istiyoruz ve Maçka ilçemizde kurulacak bir müze ile sergilenerek insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

    CHP Trabzon Milletvekili Kaya, Devlet Arşivleri’nde yer alan kayıtlara göre 1925 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nun Başbakanlık'a yazdığı yazı ile Sümela Manastırı'nda define ve kıymetli bazı eşyaların çıkarıldığına dair hükümete ihbarda bulunduğunu hatırlattı.

    Sümela Manastırı
    DHA
    Sümela Manastırı'nda define söylentisi
    Kaya, "Bu yazı üzerine o dönem Trabzon Vilayeti’nden ihbarın değerlendirilmesi istenmiştir. Trabzon Maarif Müdürü’nün başkanlığında konuyu incelemek üzere heyet oluşturulmuştur. Heyetin inceleme ve araştırmasında taş duvarlar arasındaki mahzende çok sayıda eşya, edevat ve el yazısı kitaplar bulunmuştur. Bunun üzerine çıkarılan bazı define ve kıymetli eşyaların Asar-ı Atika Nizamnamesi gereğince Ankara’daki müzeye götürüldüğü belirtilmiştir. Define halinde bulunan bu eserlerin akıbeti konusunda bugün net bir bilgi yoktur. Yine Sümela Manastırı’ndan alınan çok sayıda kitabın da Ankara’da bir kütüphanede olduğundan bahsedilmektedir" dedi. 

    Arşivde yer alan resmi yazışmalara göre define olarak söz edilen manastırda bulunan ve kayıt altına alınan eserleri sıralayan Kaya, şöyle devam etti:

    "Bir adet altın yaldızlı hızmayla kaplanmış bir taç, bir sandık içinde gümüşle altın yaldızlı, üzerinde Rusça yazılı mine ve taşlarla süslenmiş tabak takımı, 125 gram ağırlığında etrafı yeşil taşlarla süslü, etrafı işlemeli hac ve ayağı, 350 gram ağırlığında altın yaldızlı gümüş ayaklı kupa, sekiz adet üçer kilo ağırlığında yedi parça kupayla birlikte kaşık takımı, iki adet 250 kilogram ağırlığında kilise şeklinde kahve şeker kutuları, Bir kilo 600 gram ağırlığında gümüş sini, bir kg ağırlığında yedi parça gümüş tepsi, çok sayıda el yazması kitap bulunmaktadır. Bu define ve kıymetli eşyaların bugün nerede olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Biz Trabzonlular olarak, Sümela Manastırı’ndan çıkarılan ve dünya mirası olabilecek değerdeki eserlerin Trabzon’a geri getirilmesini istiyoruz ve Maçka ilçemizde kurulacak bir müze ile sergilenerek insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, TBMM Başkanlığ'ına verdiğim önerge ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanı’na Sümela Manastırı’ndan çıkarılan define ve kıymetli eşyaların akıbetini sordum."

    'RESTORASYON SIRASINDA DEFİNE VE DEĞERLİ EŞYA BULUNDU MU?'

    Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu
    © Fotoğraf : DHA
    Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu
    5
    Ayrıca Trabzon ve Maçka ilçesi için turizm ve ekonomi açısından büyük bir önemi olan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından bu yana restorasyon gerekçesiyle ziyarete kapatıldığını hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

    "Döneminin imkân ve olanaklarıyla 20 yıla yakın bir sürede inşa edilen Sümela Manastırı’nın günümüz teknolojisiyle 4 yıla yakın bir sürede restorasyonunun hâlâ tamamlanamaması kabul edilemez bir durum olmakla birlikte gerekçeleri de merak edilen bir konudur. Sümela Manastırı’nda 2016 yılında başlayan ve 3 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları sırasında herhangi bir define veya değerli eşya bulunmuş mudur? 4 yıla yakın bir süredir ziyarete kapalı durumda olan Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmalarının bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir? Sümela Manastırı’nın tamamı ne zaman tekrardan ziyarete açılacaktır?"

    Kaya, ayrıca 1950’lerde Türkiye'nin NATO’ya girişiyle birlikte sahipsiz ve korumasız haldeki Sümela Manastırı’ndan o dönemde Amerikalı NATO askerlerinin kamyonlarla malzeme çıkardığı, hatta bu eserler arasında üzerinde üzüm ve asma figürlerinin bulunduğu kapıların olduğundan bahsedildiğini de hatırlattı. 

    İlgili konular:

    Sümela Manastırı kapatılıyor
    Sümela Manastırı, bir yıl ziyarete kapatılacak
    Sümela Manastırı gelinliğini giydi
    Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak
    Etiketler:
    CHP, Ahmet Kaya, Hazine, soru önergesi, TBMM, Sümela Manastırı, Trabzon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    TSK'dan 3 denizde tatbikat: Denizkurdu-2019 başladı
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet