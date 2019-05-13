Hollywood'un efsanelerinden Doris Day yaşamını yitirdi

Hollywood’un ikonların biri olarak görülen Doris Day, 97 yaşında hayata veda etti. Şarkıcı, oyuncu, yapımcı ve hayvan hakları aktivisti olan Day, yaklaşık 50 yılını eğlence sektörüne adamıştı.

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Doris Day’in yaşamını yitirdiği duyuruldu. Day, 97 yaşındaydı. Aynı zamanda sıkı bir hayvansever olarak da bilinen Day’in ölümünü, kendi adına kurulan hayvan hakları kurumu duyurdu. Kurum, yaşına göre oldukça sağlıklı olan Day’in son zamanlarda ciddi bir zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı. Day'in Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

​3 Nisan 1922’de Ohio, Cincinnati’de dünyaya gelen ve gerecek adı Doris Mary Ann Kappelhoff olan sanatçı, kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başladı, ancak 1945'te ilk kaydı olan ‘Sentimental Journey’i kaydettikten sonra tanındı. Sanatçı, 1938 yılında geçirdiği bir kaza sonrasında bir daha dans edemeyeceğini öğrenince şarkı söylemeyi öğrenmişti. Day’in, 1956 tarihli ‘Que Sera, Sera’ (Whatever Will Be, Will Be) şarkısı dünya çapında hit oldu.

Doris Day passed away today at the age of 97. One of the last Classic Hollywood stars who remained and one of the brightest. Thank you Doris for your wonderful work, both in film and for your beloved animals. #dorisday pic.twitter.com/dY6jUQ2IR1 — ClassicHollywood (@ClassicHC) 13 Mayıs 2019

​Müzikhol ve büyük orkestralarla çalışan Doris Day, 1948'den itibaren, beyazperdeye de geçti ve birçok filmde oynadı. Day 1960 yılında Pillow Talk adlı filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday gösterildi. ABD’li ikon, yaklaşık 50 yılını eğlence sektörüne adadı.

Doris Day on Animals: “Killing an animal to make a coat is sin. It wasn't meant to be, and we have no right to do it. A woman gains status when she refuses to see anything killed to be put on her back. Then she's truly beautiful.” #RIPDorisDay pic.twitter.com/nqCPtocLHk — Ziggy (@mrjafri) 13 Mayıs 2019

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