Rusça konuşan çocukların festivali ‘Hayal Etme Zamanı’ ödül töreniyle son buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu uluslararası çocuk ve sanat festivali olan “Hayal Etme Zamanı” 12 Mayıs’ta düzenlenen ödül töreniyle son buldu. 12 ülkeden yaklaşık 800 çocuğun katıldığı festival, Rusçanın yoğun konuşulmadığı ülkelerde anadili Rusça olan çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlıyor.

Sputnik’in medya sponsoru olduğu, 3. İki Dil Konuşan Çocuklar için Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Festivali: Hayal Etme Zamanı, 8 dalla yapılan yarışmaların ardından 12 Mayıs günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Salonu’nda düzenlenen gala ile son buldu.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rusça konuşan çocuklar ‘Hayal Etme Zamanı’ yarışmasında buluştu

Çocukların tiyatro, oyunculuk, dans, sanat, edebiyat, söz yazımı ve video prodüksiyonu alanlarında yarıştığı festivalin gala gününde, dereceye girenlere ödülleri verildi. Rusçanın yoğun konuşulmadığı ülkelerde anadillerinden biri Rusça olan çocukların yaratıcılığını gelişmesi için düzenlenen festivale 12 ülkeden yaklaşık 800 çocuk katıldı. 4-16 yaş arasındaki çocukların gösterilerinden oluşan festivale Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Lübnan, Mısır, Fas, ABD, İrlanda, Danimarka, Polonya ve Almanya'dan çocuklar katıldı.

Uluslararası Sanat ve Kültür Artist Derneği'nin düzenlediği festivalde çocuklar farklı yaş kategorileriyle değerlendirilirken her yaş grubunda dereceye giren çocuklara hediyeleri takdim edildi.

Oyunculuk alanında olan yarışmanın 8-11 yaş grubu birincisi Maria Kostanda olurken, 12-16 yaş grubunda birinciliğe hak kazanan isim ise Ramana Mıtarkina oldu. Oyunculuk alanının özel ödülüne ise Anton Fedorin, Evelin Burtceva, Danil Bakin hak kazandı.

'Hayal Etme Zamanı' festivalinde dereceye giren çocuklara ödülleri verildi © Sputnik / Emre Öz

‘Hayal Etme Zamanı’ festivalinde çocuklar birçok alanda yeteneklerini gösterdiler © Sputnik / Emre Öz

'Hayal Etme Zamanı’ festivali çocukların renkli görüntülerine sahne oldu © Sputnik / Emre Öz

Hayal Etme Zamanı festivaline Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden de katılım sağlandı. © Sputnik / Emre Öz

‘Hayal Etme Zamanı’ festivalinde çocuklar birçok alanda yeteneklerini gösterdiler. © Sputnik / Emre Öz 1 / 5 © Sputnik / Emre Öz 'Hayal Etme Zamanı' festivalinde dereceye giren çocuklara ödülleri verildi

DANS YARIŞMASINDA GELENEKSELDEN MODERNE BİRÇOK DANS GÖSTERİSİ SERGİLENDİ

Festivalin dans yarışması kısmında çocuklar geleneksel danslardan modern danslara birçok gösteri sergiledi. Dans yarışmasının 4-6 yaş kategorisinin kazananı Muhteşem Ada Anaokulunun Poçemuçki grubu olurken, Assorti Dans Tiyatrosu 7-9, 10-12 ve 13-16 yaş gruplarının birinliğine hak kazandı. Dans yarışmasının karışık yaş grubu kategorisinde ise Ritm Dans Tiyatrosu’nun Lukomorye grubu birinci oldu. Kategorinin özel ödülü de Favori Dans Tiyatrosu’na tarafından kazanıldı.

FESTİVALDE TİYATRO ALANINDA DA YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

© Sputnik / Hayal Etme Zamanı Türkiye’de Rusça konuşan çocuk festivali 'Hayal Etme Zamanı' başlıyor

Festivalde aynı zamanda, tiyatro ve skeç alanlarında da yarışmalar düzenlendi. Tiyatro kategorisinin küçük yaş grubu kazananı Happyland Kids Kulübü’nün Konfetti Stüdyosu oldu. Karışık yaş grubunda ise birinciliğe Mozayuşka Tiyatrosu’nun Amplua Grubu hak kazandı. Yarışmanın skeç bölümü 3 farklı yaş grubuna göre ayrılırken, küçük yaş grubunun kazananı Muhteşem Ada Anaokulu’nun Poçemuçki ve Fantazeri grupları oldu. Orta yaş grubunda İzmir Soljenitsin Rus Dili ve Kültürü Derneği’nin Igra Tiyatrosu Stüdyosu birinciliğe layık görüldü. Mozayuşka Tiyatrosu’nun Litsadey grubu da büyük yaş kategorisinin kazananı olurken, özel ödüle de aynı tiyatronun Zerkalo grubu hak kazandı.

ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARINI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN FESTİVAL CANLI TERCÜME YARIŞMASI DA DÜZENLENDİ

Rusçanın yoğun konuşulmadığı ülkelerde Rusça konuşan çocukların yaratıcılığının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen festivalde, çocuklar aynı zamanda doğaçlama ve canlı tercüme yarışmasıyla da sahneye çıktılar. Rusçadan Türkçeye çeviri kategorisinin küçük yaş grubunda kazanan Demir Met olurken, büyük yaş kategorisinde ise Vasilisa Zülcan birinciliği kazandı. Rusçadan İngilizceye çeviri kategorisinde de Enis Durak birinciliğe hak kazandı. Özel ödülün sahibi de Alize Naz Oralerkaya oldu.

ŞAN YARIŞMASININ KAZANANLARI

Çocukların yeteneklerini gösterdiği yarışmalardan bir tanesi olan şan yarışmasının çocuk yaş grubu birincisi Melisa Atamtürk, küçük yaş grubu kazananı Samuil Levitskiy, orta yaş kategorisinin birinciliğine hak kazanan Valeriya Eremenko ve büyük yaş grubunun ise kazananı Mariam Romano oldu. Ansambl kategorisinin birincisi Türkiye’den katılan İRS grubu olurken özel ödül ise Asya Öztürk’e verildi.

GENÇ ŞAİR VE YAZARLAR DA BELİRLENDİ

Birçok farklı ülkeden katılım sağlanan yarışmanın ‘Online Genç Şairler ve Yazarlar’ kategorisinin, ‘nesir’ kısmının farklı yaş gruplarından kazananları; Esmeray Kaya, Asya Ergül ve Tatyana Safa oldu. Şiir kısmında, Salih Ersoy, Zarina Tezekbayeva ve Baljan Abdihanova birinciliğe hak kazandı. Blog kısmının kazananı da İrlanda’dan katılan Mark Oden oldu.

RESİM DALINDA DA YARIŞILDI

Festivalde ödül töreni öncesi resim yarışması kazananlarının eserleri sergilendi. 4-5 yaş grubunun birincisi Altay Girin olurken, Ali Murat Eral da 6-7 yaş grubunun birincisi seçildi. Alya Merlin Çetin 8-9 yaş grubunun birincisi olmaya hak kazanırken, 10-11 yaş grubu kazananı ise Selen Karahan oldu. Zeynep Ece Köse 12-13 yaş grubu kazananı olurken, 14-15 yaş grubu birincisi ise Burhan Tunç Aktaş olarak seçildi. 16 yaş grubunun birincisi de Kazakistan’ın başkenti Nursultan’dan katılan Mahmetov Timur oldu.

VİDEO ALANINDA ÇOK SAYIDA ÖDÜL VERİLDİ

Hayal Etme Zamanı festivalinin video yarışmasının ‘Video Blog’ kategorisinin kazananı olmaya hak kazanan Adrian Glass olurken, ‘Belgesel Sinema’ kategorisinin kazananı ise İstanbul’dan katılan Zvezdoçki grubu oldu. ‘Kurgu filmi’ kategorisinde ise Litsedey grubu birinci seçildi. Video yarışmasının özel ödülüne de ABD’den katılan Alma Mater Stüdyosu layık görüldü.