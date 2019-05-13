Rusça konuşan çocukların festivali ‘Hayal Etme Zamanı’ ödül töreniyle son buldu

Sputnik’in medya sponsoru olduğu, 3. İki Dil Konuşan Çocuklar için Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Festivali: Hayal Etme Zamanı, 8 dalla yapılan yarışmaların ardından 12 Mayıs günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Salonu’nda düzenlenen gala ile son buldu.
Uluslararası Sanat ve Kültür Artist Derneği'nin düzenlediği festivalde çocuklar farklı yaş kategorileriyle değerlendirilirken her yaş grubunda dereceye giren çocuklara hediyeleri takdim edildi.
Oyunculuk alanında olan yarışmanın 8-11 yaş grubu birincisi Maria Kostanda olurken, 12-16 yaş grubunda birinciliğe hak kazanan isim ise Ramana Mıtarkina oldu. Oyunculuk alanının özel ödülüne ise Anton Fedorin, Evelin Burtceva, Danil Bakin hak kazandı.
- 'Hayal Etme Zamanı' festivalinde dereceye giren çocuklara ödülleri verildi© Sputnik / Emre Öz
- ‘Hayal Etme Zamanı’ festivalinde çocuklar birçok alanda yeteneklerini gösterdiler© Sputnik / Emre Öz
- 'Hayal Etme Zamanı’ festivali çocukların renkli görüntülerine sahne oldu© Sputnik / Emre Öz
- Hayal Etme Zamanı festivaline Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden de katılım sağlandı.© Sputnik / Emre Öz
- ‘Hayal Etme Zamanı’ festivalinde çocuklar birçok alanda yeteneklerini gösterdiler.© Sputnik / Emre Öz
DANS YARIŞMASINDA GELENEKSELDEN MODERNE BİRÇOK DANS GÖSTERİSİ SERGİLENDİ
Festivalin dans yarışması kısmında çocuklar geleneksel danslardan modern danslara birçok gösteri sergiledi. Dans yarışmasının 4-6 yaş kategorisinin kazananı Muhteşem Ada Anaokulunun Poçemuçki grubu olurken, Assorti Dans Tiyatrosu 7-9, 10-12 ve 13-16 yaş gruplarının birinliğine hak kazandı. Dans yarışmasının karışık yaş grubu kategorisinde ise Ritm Dans Tiyatrosu’nun Lukomorye grubu birinci oldu. Kategorinin özel ödülü de Favori Dans Tiyatrosu’na tarafından kazanıldı.
FESTİVALDE TİYATRO ALANINDA DA YARIŞMALAR DÜZENLENDİ
ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARINI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN FESTİVAL CANLI TERCÜME YARIŞMASI DA DÜZENLENDİ
ŞAN YARIŞMASININ KAZANANLARI
Çocukların yeteneklerini gösterdiği yarışmalardan bir tanesi olan şan yarışmasının çocuk yaş grubu birincisi Melisa Atamtürk, küçük yaş grubu kazananı Samuil Levitskiy, orta yaş kategorisinin birinciliğine hak kazanan Valeriya Eremenko ve büyük yaş grubunun ise kazananı Mariam Romano oldu. Ansambl kategorisinin birincisi Türkiye’den katılan İRS grubu olurken özel ödül ise Asya Öztürk’e verildi.
GENÇ ŞAİR VE YAZARLAR DA BELİRLENDİ
Birçok farklı ülkeden katılım sağlanan yarışmanın ‘Online Genç Şairler ve Yazarlar’ kategorisinin, ‘nesir’ kısmının farklı yaş gruplarından kazananları; Esmeray Kaya, Asya Ergül ve Tatyana Safa oldu. Şiir kısmında, Salih Ersoy, Zarina Tezekbayeva ve Baljan Abdihanova birinciliğe hak kazandı. Blog kısmının kazananı da İrlanda’dan katılan Mark Oden oldu.
RESİM DALINDA DA YARIŞILDI
VİDEO ALANINDA ÇOK SAYIDA ÖDÜL VERİLDİ
Hayal Etme Zamanı festivalinin video yarışmasının ‘Video Blog’ kategorisinin kazananı olmaya hak kazanan Adrian Glass olurken, ‘Belgesel Sinema’ kategorisinin kazananı ise İstanbul’dan katılan Zvezdoçki grubu oldu. ‘Kurgu filmi’ kategorisinde ise Litsedey grubu birinci seçildi. Video yarışmasının özel ödülüne de ABD’den katılan Alma Mater Stüdyosu layık görüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)