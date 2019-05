Jennifer Lopez Türkiye'de konser verecek

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta 'Regnum Live in Concert' kapsamında Antalya'da konser verecek.

Lopez'in evlilik öncesi çıktığı "It’s My Party" turnesinin ön balayının da Regnum Carya'da yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya'nın görkemli sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Lopez, bu yılın yeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Ain't It Funny, Love Don't Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde seslendirecek."