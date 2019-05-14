Spoiler içerir: Lena Headey, Cersei’nin büyük sahnesi hakkında ilk kez konuştu

Yayımlanan son bölümde Cersei ve Daenerys kozlarını paylaştı. Cersei, Lannister kuvvetlerinin teslim olmasına rağmen Kralın Toprakları’nı yakıp kül eden Daenerys Targaryen karşısında yenik düştü. Tyrion, Arya ve Jon Snow yaşananlara dehşet içinde tanık olurken, Kızıl Kale’den olanları izleyen Cersei ise gözyaşlarına boğuldu.

Cersei kaçmaya çalışırken karşısında Jaime Lannister’ı buldu. Jaime, Cersei’yi Kızıl Kale’nin altındaki mahzene götürdü ancak tüm çıkışlar moloz yığınlarıyla kapanmıştı.

İkili, kale üstlerine yıkılırken birbirlerinin kollarında hayata veda etti.

Independent'tan Jacob Stolworthy'nin aktardığına göre, dizide Cersei karakterine hayat veren Lena Headey, Entertainment Weekly’e yaptığı açıklamada, karakterinin ölüm sahnesine ilişkin ilk başta “karışık” duygular hissettiğini söyledi.

Headey, Cersei’nin ölürken “biriyle büyük bir sahnesi ya da kavgası olmasını istediğini” belirtti.

Ancak oyuncu, rol arkadaşı Coster-Waldau ile yaptıkları uzun sohbetler sonucunda sahneyi benimsediğini vurguladı. Headey şöyle devam etti:

“Konuştukça, bunun Cersei için mükemmel son olduğunu düşünmeye başladım. Dünyaya birlikte geldiler ve şimdi dünyadan birlikte ayrılıyorlar.”

Karakterinin son sahnesini hatırlatan Headey, “Bu, belki de Cersei’nin huzur bulduğu ilk an olabilir” dedi.