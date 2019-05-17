'Game of Thrones'un son sezonu yeniden çekilsin' kampanyası

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin son bölümlerinin, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı.

Dizinin yapımcısı olan HBO'ya yapılan çağrıya, 500 binden fazla izleyici imza verdi.

George RR Martin'in kitabından uyarlanan ve yaklaşık 10 yıldır süren dizinin son sezonu, geniş bir hayran kitlesinin tepkisini topladı.

Change.org sitesi üzerinden, dizinin sondan bir önceki bölümü sonrası başlatılan imza kampanyası ile son sezonun "becerikli yazarlar tarafından" yeniden senaryoya dökülmesi ve çekilmesi isteniyor.

Kampanyaya imza verenler, dizinin senaristleri David Benioff and DB Weiss'ın da "acı verici bir şekilde yeteneksiz olduklarını kanıtladıklarını" görüşünü paylaşıyor.