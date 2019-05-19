İsrail'deki Eurovision finalinde Filistin bayrakları

İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı. Sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın dansçılarından birisi de üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıktı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, İzlanda'yı 'Hatrio mun sigar' şarkısıyla temsil eden Hatari grubu damgasını vurdu. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı. Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'li Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması da gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.

Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

ABD'li şarkıcının seslendirdiği 'Gelecek' (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer aldı.

MADONNA makes her statement on Israel and Palestine! ❤ pic.twitter.com/gX0uJj06zE — ❌ Chris Chandler ❌ (@amaterial_boi) May 18, 2019

Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti" ifadesine yer verildi.

A Palestine flag on the back of one of Madonna’s dancers in Israel. She’s always controversial but Wow! #Madonna #Eurovision #Palestine pic.twitter.com/FhkebGdH8d — Chris Mac (@chrismackop) May 18, 2019

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da 'Arcade' isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.