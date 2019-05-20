'İsrail'deki Eurovision yarışmasında Filistin bayrağı açan Hatari grubu ceza alabilir'

İsrail’de düzenlenen 2019 Eurovision şarkı yarışmasında, Filistin bayrağı açan İzlandalı Hatari grubunun ceza alabileceği belirtildi.

© REUTERS / AMIR COHEN İsrail'deki Eurovision finalinde Filistin bayrakları

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Hatari oylama sırasında İzlanda’nın oyları açıklanırken Filistinbayrağı sallamış kameralar derhal sunuculara dönmüştü. Grup üyelerinden Stefan Agustsson daha sonra güvenlik görevlilerinin ellerinden bayrakları aldığı görüntüleri Twitter hesabından paylaşmıştı.

Eurovision organizatörleri, 'bu eylemin sonuçlarının yarışmanın yönetim kurulunda tartışılacağını' söyledi. Organizatörlerin yaptığı açıklamada “Eurovision Şarkı Yarışması, politik olmayan bir etkinliktir ve bu eylem yarışmanın kurallarının açık ihlalidir” dendi.

Bütün grupların yarışmadan çekilmesini savunan İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI), eylemi çok da manalı bulmadı. PACBI açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Filistin sivil toplumu, sunduğumuz eylem hattını reddeden uluslararası grupların bu türden zevahiri kurtarma eylemlerini şiddetle reddediyor.”

Şarkı yarışmasının 'politik olmadığı' öne sürülse de bu yıl İsrail’de yapılan yarışma Filistin taraftarı aktivistlerin boykot çağrılarıyla tartışmaların odağına oturmuştu.

Madonna’nın sahne performansında da dansçılar Filistin ve İsrail bayraklarını birlikte taşımıştı. Organizatörler, “Performansın bu kısmı resmen onaylanan provalarda yoktu ve Madonna bunun politik olmayan bir etkinlik olduğu konusunda bilgilendirilmişti” açıklamasında bulundu. Aktivistlerin yarışma finalindeki sahne performansını iptal etmesi yönündeki çağrılarını reddeden Maddona, “barış için yeni bir yol” açmak istediğini söylemişti.

Yarışmanın yapıldığı Tel Aviv Kongre Merkezi önünde Filistin yanlısı küçük gösteriler yapılırken Kudüs’te de Şabat gününde (Cumartesi) yarışma düzenlenerek kutsal değerlere saygısızlık yapıldığına inanan ultra-Ortodoks Musevilerle polis arasında çatışmalar çıkmıştı.