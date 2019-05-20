'Nöbetçi Tiyatro' yeniden başlıyor

Sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen 'Nöbetçi Tiyatro' projesi kapsamında tiyatroseverler, Devlet Tiyatroları'nın birbirinden farklı oyunlarını 30 Haziran’a kadar seyredebilecek.
Geçen yıl sezonun kapanmasıyla birlikte Ankara ve Bursa’da başlayan Nöbetçi Tiyatro daha sonra Konya, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır bölge müdürlüklerinde de devam etmiş proje kapsamında sanatseverler, sahnelenen oyunları ilgiyle seyretmişlerdi.
Tiyatroseverler Nöbetçi Tiyatro sayesinde bu sene de Antalya, Trabzon, İzmir ve Bursa Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarını izleme fırsatı yakalayacak.
Antalya DT tarafından sahnelenen ‘Dördüncü Ay’ ve ‘Godot’yu Beklerken’i Beklerken’, Trabzon DT tarafından sahnelenen ‘Ben Ödüyorum’, İzmir DT tarafından sahnelenen ‘Kaşıkçılar’ ve Bursa DT tarafından sahnelenen ‘Akide Şekeri’ proje kapsamında perde açacak oyunlardan bazıları.
‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak olan perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak.
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