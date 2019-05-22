Khaleesi, Game of Thrones finaline Adolf Hitler'i izleyerek hazırlanmış

Game Of Thrones hayranları hâlâ dizinin finalini ‘sindirmeye çalışırken’, son sezona dair detaylar da konuşulmaya devam ediyor.

Daenerys Targaryen karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke’ın dizideki zafer konuşması sahnesine tartışma yaratacak bir yöntemle hazırlandığı ortaya çıktı.

ABD merkezli Variety dergisine röportaj veren Clarke, bu sahne için Adolf Hitler gibi diktatörleri izleyerek hazırlandığını söyledi.

'DİLİNİ BİLMEDİĞİNİZ HALDE NE DEDİĞİNİ ANLIYORSUNUZ'

Clarke, “Uydurma bir dilde yaptığım tüm bu konuşmalar için, farklı dillerde konuşan diktatörlerin ve güçlü liderlerin pek çok videosunu izledim, şimdi komik geliyor. Dillerini bilmediğim halde ne demek istediklerini anlayıp anlayamayacağımı görmek istedim. Evet, anlayabiliyorsunuz! Kesinlikle Hitler’in lanet olası sözlerini anlayabiliyorsunuz. Ben de düşündüm ki, eğer söylediğim her bir kelimeye inanırsam, izleyiciler altyazılara bakmak zorunda kalmayacak” dedi.

Uydurma bir dilde oldukça uzun bir konuşma yapması gereken Emilia Clarke, bu sahne için iki ay boyunca her gece geç saatlere kadar çalıştığını anlattı. Clarke, prova yapmadan ilk denemede sahneyi tamamladığını ve bunun da ‘hem garip hem muhteşem’ olduğunu söyledi.