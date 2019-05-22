Tarantino, filmlerindeki kadın karakterlere dair eleştirilere tepki gösterdi

ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, son filminde kadın karakterlere yönelik şiddet sahneleri ve kadınların ekranda daha az yer alması hakkındaki eleştirel sorular karşısında sert tepki gösterdi, “Varsayımlarınızı reddediyorum” dedi.

© AFP 2019 / FREDERIC J. BROWN Yönetmen Tarantino'dan Weinstein itirafı: Biliyordum

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 72. Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan olan yeni filmi ‘Once Upon a Time in Hollywood’ için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncu Margot Robbie’nin filmde neden çok az göründüğünün sorulması üzerine agresif bir çıkış yapan yönetmen, “Varsayımlarınızı reddediyorum” karşılığını verdi.

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (Bir Zamanlar Hollywood'da), 60'lı yılların Los Angeles'ında geçiyor. Avustralyalı aktris Margot Robbie ise Amerikalı tarikat lideri Charles Manson’ın müritleri tarafından 1969'da öldürülen oyuncu Sharon Tate'i canlandırıyor. Tate, aynı zamanda tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla da gündeme gelen yönetmen Roman Polansk’nin eşiydi.

ABD'li oyuncular Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Al Pacino da filmin kadrosunda yer alıyor.

TEK KELİMEYLE YANITLADI

Sharon Tate gibi gerçek karakterleri yansıtma konusunda herhangi bir çekincesi olup olmadığı sorulan Tarantino, “Hayır” şeklindeki tek kelimelik bir yanıt verdi.

Filmde yer alan kadınlara yönelik şiddet sahneleriyle ilgili konuşmayı da reddeden Tarantino, bunun seyirciler açısından filmi mahvetmek anlamına geleceğini savundu.