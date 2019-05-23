Sovyet çizgi film karakterleri Game of Thrones karakterlerine dönüştü: Çiburaşka Daenerys, Piglet Jon Snow oldu

HBO’nun Game of Thrones dizisi finalini yaparken, Rus bir sanatçı Sovyet çizgi film karakterlerini dizinin karakterlerine dönüştürdü. Çiburaşka ejderhaların annesi Daenerys, Vinni Puh çizgifilminden Piglet de Jon Snow oldu.

Game of Thrones dizisi izleyicileri hayal kırıklığına uğratan bir bölümle final yaptı. Dizinin son sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı, sosyal medyada dizi ile ilgili birçok yaratıcı paylaşım yapıldı. Bu yönde bir adım da Prokky rumuzlu Rus sanatçıdan geldi. Prokky dizinin karakterlerini Sovyet çizgi film karakterleri ile buluşturdu.

‘Game of Toons’ (Çizgi film Oyunları) isimli projesinde Prokky, Hound ve Arya Stark’ı Sovyet ‘Tom ve Jerry’ olarak bilinen Nu Pagadi çizgi filmindeki kurt ve tavşan olarak resmetti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prokopiy Ulyashov (@prokky93)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 May, 2019, 4:47öö PDT )

Çiburaşka ejderhaların annesi Daenery Targaryen, onun dostu Timsah Gena ejderha oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prokopiy Ulyashov (@prokky93)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 May, 2019, 12:01ös PDT )

Vinni Puh çizgi filmindeki Piglet John Snow olarak karşımıza çıkarken, Gece Nöbetçisi Samwell Tarly de Vinni Puh’a dönüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prokopiy Ulyashov (@prokky93)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 May, 2019, 8:46öö PDT )

Prinsesa i Lyudoyed (Prenses ve Yamyam) çizgi film karakterleri de Sansa Stark ve Ramsay Bolton oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prokopiy Ulyashov (@prokky93)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 May, 2019, 9:30öö PDT )

Varys, mistik bir su yaratığı olan Vodyanov’a dönüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prokopiy Ulyashov (@prokky93)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 May, 2019, 1:54ös PDT )

Joffrey Baratheon ve Tryion Lannister da Malış i Karlson çizgi filmi ile birleşti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prokopiy Ulyashov (@prokky93)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 May, 2019, 7:11öö PDT )

Popogay Keşa (Papağan Keşa) çizgi filmindeki şişman kedi de Robert Baratheon oldu.

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Gece Kralı ve Ölüler Ordusu da 1964 çıkışlı Şaybu! Şaybu! çizgi filmindeki hokey takımı olarak vücut buldu.