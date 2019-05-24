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04:56 24 Mayıs 2019
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    Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Kültür & Sanat
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    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde ödüller sahiplerine takdim edildi. Bu yıl Onur Ödülü'ne sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü.

    ABD'li oyuncu Eva Longoria, 72. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında poz veriyor.
    © AFP 2019 / Loic Venance
    Fransa’da başlayan 72. Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler
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    Bu yıl “Hikayem 22.0” temasıyla düzenlenen 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde ödüller sahiplerini buldu. Opera Sahnesinde gerçekleştirilen festival ödül töreninin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar üstlendi.

    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde, bu yıl Onur Ödüllerine sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü.

    Sumru Yavrucuk ödülünü, yazar Meena Karnik’in elinden aldı. Yavrucuk, bu ödülü almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, seçici kurula teşekkür etti.

    Ayla Algan’a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Algan dakikalarca sahnede ayakta alkışlandı.

    Ayla Algan, “Bir ödül töreninin 22 sene boyunca devam etmesi çok önemli. Tebrik ediyorum herkesi ve çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

    71. Cannes Film Festivali, Ahlat Ağacı filminin tanıtımı, Nuri Bilge Ceylan-Ebru Ceylan
    © REUTERS / Stephane Mahe
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    ÖDÜLLERİNİ YÖNETMEN YAVUZ ÖZKAN’A ARMAĞAN ETTİLER

    Festival “Bilge Olgaç Başarı Ödülleri”ni sinema ve belgesel yönetmeni Pelin Esmer ve oyuncu Meltem Cumbul aldı.

    Pelin Esmer ödülünü tiyatro sanatçısı Ayşenil Şamlıoğlu’nun elinden aldı.

    Esmer, ödülünü geçtiğimiz günlerde hayata veda eden yönetmen Yavuz Özkan’ın anısına aldığını belirterek, bu ödüle kendisini layık gören herkese teşekkür etti.

    Meltem Cumbul’a ise ödülünü yönetmen Mania Akbari verdi. Cumbul, ödülünü alırken, “Bu ödülü 1994’te sinemaya ilk adımımı attığım Bir Sonbahar Hikayesi filminin yönetmeni ve senaristi Yavuz Özkan anısına alıyorum” diye konuştu.

    “Genç Cadı” oyuncu ödülü ise yönetmen Sefa Öztürk’ün “Güven” filminde oynayan Gözde Çığacı’ya verildi.

    Ödülünü Şencan Güleryüz’ün elinden alan Çığacı, annesi ve babasına kendisini özgür bir kadın olarak yetiştirdikleri için teşekkür ederek, “İyi ki beni bu kadar cadı yetiştirdiler. Cadı olmak çok güzelmiş” dedi.

    Tema ödülü ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfına verildi.

    Etiketler:
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Meltem Cumbul, sinema, ödül, Sumru Yavrucuk
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