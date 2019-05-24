Artık 'acı değil tatlı': Müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından ‘Bitter Sweet Symphony’ çözüldü

İngiliz The Verve grubunun solisti Richard Ashcroft, ‘müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından birine’ neden olan ‘Bitter Sweet Symphony’ şarkısının haklarını 22 yıl sonra Rolling Stones’tan aldı. Tartışma Ashcroft’un şarkısında Rolling Stones’un 1965 tarihli The Last Time şarkısının melodisini kullanmasıyla başlamıştı.

Müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından biri olan The Verve ve Rolling Stones arasındaki 'Bitter Sweet Symphony' (Acı tatlı senfoni) şarkısının telif hakkı anlaşmazlığı ‘tatlıya’ bağlandı. Ashcroft, 1997 yılında piyasaya çıkan şarkının telif haklarını nihayet Rolling Stones'tan aldı.

Konuyla ilgili duyuru bizzat Richard Ashcroft’tan geldi.

İngiliz sanatçı Ivor Novello adına verilen ödüllerin dağıtıldığı törende yaşam boyu başarı ödülü alan Ashcroft, geçen ay itibariyle 'Bitter Sweet Symphony'nin bütün haklarını geri aldığını açıkladı.

Ashcroft, bunun Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Keith Richards'ın ‘cömert ve nazik’ hareketi sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

'SONUNDA ARKAMA YASLANIP TADINI ÇIKARACAĞIM'

© AFP 2019 / PATRIK STOLLARZ Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi

Pek çok reklam filminde kullanılan şarkıyı geri aldığı için mutlu görünen Richard Ashcroft, BBC’ye yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin milli maçlarından önce bu şarkıyı çalıyorlar, sonunda arkama yaslanıp anın tadını çıkarabileceğim” dedi.

'BEŞ NOTA'YLA BAŞLAYAN ANLAŞMAZLIK

Richard Ashcroft, sözlerini yazdığı 'Bitter Sweet Symphony'nin melodisi için şarkının haklarının yarısı karşılığında Rolling Stones'un Andrew Oldham Orkestrası tarafından kaydedilen 1965 tarihli 'The Last Time' şarkısının beş notalık kısmını kullanma iznini almıştı.

Ancak Rolling Stones'un o dönem menajerliğini yapan Allen Klein, Verve'ün varılan anlaşmayı çiğneyerek şarkının daha uzun bir kısmı kullandığını iddia etmişti. Klein, bunun üzerine hem kendi adına hem de The Last Time şarkısının bestecileri Mick Jagger ve Keith Richards adına dava açmıştı.

Rolling Stones'un bir başka menajeri Andrew Loog Oldham ise Verve'e 1,7 milyon dolarlık mekanik telif hakkı davası açmış, böylece Verve şarkı üzerindeki bütün haklarını kaybetmişti.

© AP Photo / Mark Allan The Rolling Stones Londra konseri

'BAŞKA ŞANSIMIZ KALMADI' DİYE ANLATMIŞTI

Verve'ün basçısı Simon Jones, "50/50 bölüşeceğimiz konusunda anlaşmıştık. Ancak şarkının çok iyi gittiğini görünce ortaya çıkıp yüzde 100'ünü istiyoruz ya da albümü raflardan toplarız dediler, başka bir şansımız kalmadı” sözleriyle olayı anlatmıştı.

Keith Richards ise, "Benim burada hiçbir ayarım yok, bu tamamen ciddi bir avukat işi. Verve daha iyi bir şarkı yazabilirse parayı tutabilir" yorumunu yapmıştı.

LİSTELERDE ÜST SIRALARA ÇIKTI, GRAMMY ADAYI OLDU

'Bitter Sweet Symphony', yayınladığı yıl ABD ve İngiltere'de listelerde çok üst sıralara çıkmıştı. Şarkı, ‘En İyi Şarkı' dalında Grammy'ye de aday gösterilmişti, ancak adaylıkta Richard Ashcroft yerine Mick Jagger ve Keith Richards'ın adı geçmişti.

1990'lı yılların başında kurulan The Verve, birkaç defa bir araya gelip 2009’da dağıldı. Rolling Stones ise müzik kariyerine devam ediyor.