Kayıt
11:24 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Artık 'acı değil tatlı': Müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından ‘Bitter Sweet Symphony’ çözüldü

    © AP Photo / Owen Sweeney
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiliz The Verve grubunun solisti Richard Ashcroft, ‘müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından birine’ neden olan ‘Bitter Sweet Symphony’ şarkısının haklarını 22 yıl sonra Rolling Stones’tan aldı. Tartışma Ashcroft’un şarkısında Rolling Stones’un 1965 tarihli The Last Time şarkısının melodisini kullanmasıyla başlamıştı.

    Müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından biri olan The Verve ve Rolling Stones arasındaki 'Bitter Sweet Symphony' (Acı tatlı senfoni) şarkısının telif hakkı anlaşmazlığı ‘tatlıya’ bağlandı. Ashcroft, 1997 yılında piyasaya çıkan şarkının telif haklarını nihayet Rolling Stones'tan aldı.

    Konuyla ilgili duyuru bizzat Richard Ashcroft’tan geldi.

    İngiliz sanatçı Ivor Novello adına verilen ödüllerin dağıtıldığı törende yaşam boyu başarı ödülü alan Ashcroft, geçen ay itibariyle 'Bitter Sweet Symphony'nin bütün haklarını geri aldığını açıkladı.

    Ashcroft, bunun Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Keith Richards'ın ‘cömert ve nazik’ hareketi sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

    'SONUNDA ARKAMA YASLANIP TADINI ÇIKARACAĞIM'

    Rolling Stones Mick Jagger Keith Richards Stones - No Filter turu Esprit arena Düsseldorf 2017
    © AFP 2019 / PATRIK STOLLARZ
    Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi
    Pek çok reklam filminde kullanılan şarkıyı geri aldığı için mutlu görünen Richard Ashcroft, BBC’ye yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin milli maçlarından önce bu şarkıyı çalıyorlar, sonunda arkama yaslanıp anın tadını çıkarabileceğim” dedi.

    'BEŞ NOTA'YLA BAŞLAYAN ANLAŞMAZLIK

    Richard Ashcroft, sözlerini yazdığı 'Bitter Sweet Symphony'nin melodisi için şarkının haklarının yarısı karşılığında Rolling Stones'un Andrew Oldham Orkestrası tarafından kaydedilen 1965 tarihli 'The Last Time' şarkısının beş notalık kısmını kullanma iznini almıştı.

    Ancak Rolling Stones'un o dönem menajerliğini yapan Allen Klein, Verve'ün varılan anlaşmayı çiğneyerek şarkının daha uzun bir kısmı kullandığını iddia etmişti. Klein, bunun üzerine hem kendi adına hem de The Last Time şarkısının bestecileri Mick Jagger ve Keith Richards adına dava açmıştı.

    Rolling Stones'un bir başka menajeri Andrew Loog Oldham ise Verve'e 1,7 milyon dolarlık mekanik telif hakkı davası açmış, böylece Verve şarkı üzerindeki bütün haklarını kaybetmişti.

    The Rolling Stones Londra konseri
    © AP Photo / Mark Allan
    The Rolling Stones Londra konseri

    'BAŞKA ŞANSIMIZ KALMADI' DİYE ANLATMIŞTI

    Verve'ün basçısı Simon Jones, "50/50 bölüşeceğimiz konusunda anlaşmıştık. Ancak şarkının çok iyi gittiğini görünce ortaya çıkıp yüzde 100'ünü istiyoruz ya da albümü raflardan toplarız dediler, başka bir şansımız kalmadı” sözleriyle olayı anlatmıştı.

    Keith Richards ise, "Benim burada hiçbir ayarım yok, bu tamamen ciddi bir avukat işi. Verve daha iyi bir şarkı yazabilirse parayı tutabilir" yorumunu yapmıştı.

    LİSTELERDE ÜST SIRALARA ÇIKTI, GRAMMY ADAYI OLDU

    'Bitter Sweet Symphony', yayınladığı yıl ABD ve İngiltere'de listelerde çok üst sıralara çıkmıştı. Şarkı, ‘En İyi Şarkı' dalında Grammy'ye de aday gösterilmişti, ancak adaylıkta Richard Ashcroft yerine Mick Jagger ve Keith Richards'ın adı geçmişti.

    1990'lı yılların başında kurulan The Verve, birkaç defa bir araya gelip 2009’da dağıldı. Rolling Stones ise müzik kariyerine devam ediyor.

    Etiketler:
    The Last Time, Bitter Sweet Symphony, The Verve, Keith Richards, Mick Jagger, Richard Ashcroft, anlaşmazlık, Telif hakkı, müzik, Rolling Stones
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Galatasaray Üniversitesi
    Yanan Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı
    karikatür
    Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet