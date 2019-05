Artık 'acı değil tatlı': Müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından ‘Bitter Sweet Symphony’ çözüldü

İngiliz The Verve grubunun solisti Richard Ashcroft, ‘müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından birine’ neden olan ‘Bitter Sweet Symphony’ şarkısının haklarını 22 yıl sonra Rolling Stones’tan aldı. Tartışma Ashcroft’un şarkısında Rolling Stones’un 1965 tarihli The Last Time şarkısının melodisini kullanmasıyla başlamıştı.